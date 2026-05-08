Дроны пока ничьи, но виновата Россия. Силиня назвала главные угрозы у нашей границы

Латвия каждую неделю сталкивается с провокациями России и Белоруссии, в том числе с инцидентами с дронами у восточной границы. Об этом заявила премьер-министр Эвика Силиня, которая в пятницу в Риге участвовала в дискуссии «Будущее европейской безопасности: взгляд с восточного фланга».

Силиня отметила, что Россия по-прежнему остаётся главной угрозой в Европе, и в ближайшем будущем эта оценка не изменится. По её словам, защита восточной границы является защитой всего Европейского союза.

Премьер подчеркнула, что кибератаки, саботаж и дезинформация могут быть направлены против любого европейского общества. Поэтому угрозы на восточном фланге нельзя считать проблемой только приграничных стран.

Силиня вновь подтвердила намерение Латвии вкладывать в оборону 5% внутреннего валового продукта. По её словам, это вопрос не только безопасности, но и экономики.

Среди приоритетов премьер назвала противовоздушную оборону и меры противодействия дронам. Она подчеркнула, что Украина каждый день даёт Европе новый опыт на поле боя.

В пятницу в Риге прошла дискуссия, организованная Рабочей группой по внешней политике фракции Европейской народной партии. Руководителем рабочей группы и инициатором мероприятия является представляющая Латвию депутат Европарламента Сандра Калниете.