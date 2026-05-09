После инцидента был начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Первичные процессуальные действия на месте происшествия и предварительное изучение обломков с участием экспертов показали: по объекту были нанесены два удара дронами.

Дело для дальнейшего расследования передано СГБ по подследственности.

Если у жителей есть видео, фотографии или любая другая информация, связанная с произошедшим, правоохранители просят не публиковать эти материалы в социальных сетях, а передавать их в СГБ. Все данные будут анализироваться вместе с информацией, которая уже есть у служб, и могут помочь расследованию.

Государственная полиция продолжает работать в режиме повышенной готовности к реагированию. Правоохранители обеспечивают постоянный контроль ситуации и оперативное реагирование вместе с другими службами.

Полиция напоминает: если жители замечают подозрительный дрон или его обломки, нужно немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. Приближаться к дрону или его обломкам категорически нельзя.

Рано утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотников. По первоначальной информации, один дрон упал в Резекне и повредил объект хранения нефтепродуктов. У Национальных вооружённых сил также есть информация ещё об одном упавшем дроне, но его местонахождение пока неизвестно.

По запросу Национальных вооружённых сил в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба отправила сообщение системы сотового вещания в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 - в Резекненском крае. Около 8:30 вооружённые силы сообщили об окончании угрозы воздушному пространству.