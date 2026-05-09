Жителей просят не публиковать видео с дронами

Редакция PRESS 9 мая, 2026 09:17

Важно

NBS

Государственная полиция в ходе расследования установила, что в Резекне в объект хранения нефтепродуктов на самом деле врезались два дрона. Об этом агентству LETA сообщили в полиции.

После инцидента был начат уголовный процесс по разделу Уголовного закона «Преступления против государства». Первичные процессуальные действия на месте происшествия и предварительное изучение обломков с участием экспертов показали: по объекту были нанесены два удара дронами.

Дело для дальнейшего расследования передано СГБ по подследственности.

Если у жителей есть видео, фотографии или любая другая информация, связанная с произошедшим, правоохранители просят не публиковать эти материалы в социальных сетях, а передавать их в СГБ. Все данные будут анализироваться вместе с информацией, которая уже есть у служб, и могут помочь расследованию.

Государственная полиция продолжает работать в режиме повышенной готовности к реагированию. Правоохранители обеспечивают постоянный контроль ситуации и оперативное реагирование вместе с другими службами.

Полиция напоминает: если жители замечают подозрительный дрон или его обломки, нужно немедленно звонить по номеру 112, указав место, время и другую известную информацию. Приближаться к дрону или его обломкам категорически нельзя.

Рано утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России вошли несколько беспилотников. По первоначальной информации, один дрон упал в Резекне и повредил объект хранения нефтепродуктов. У Национальных вооружённых сил также есть информация ещё об одном упавшем дроне, но его местонахождение пока неизвестно.

По запросу Национальных вооружённых сил в 4:09 Государственная пожарно-спасательная служба отправила сообщение системы сотового вещания в Лудзенском и Балвском краях, а в 4:43 - в Резекненском крае. Около 8:30 вооружённые силы сообщили об окончании угрозы воздушному пространству.

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (2)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (2)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (2)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (2)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (2)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (2)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (2)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

