Собрано уже 30 000 подписей за право распоряжаться накоплениями на втором пенсионном уровне

Авторы инициативы считают, что деньги 2-го пенсионного уровня являются личной собственностью человека, так как формируются из его социальных взносов и учитываются на индивидуальном счёте. Они ссылаются на право собственности, закреплённое в Конституции Латвии, а также на принципы правовой определённости и соразмерности.

Предлагается разрешить использовать накопления в важных жизненных ситуациях: для покупки жилья, лечения, семейных нужд или начала бизнеса.

Инициатива также предусматривает введение ограничений и защитных механизмов — например, минимального остатка накоплений, лимитов на снятие средств или налоговых условий, чтобы сохранить финансовую защиту человека в старости.

Подписать инициативу на ManaBalss.lv может гражданин Латвии, достигший 16-летнего возраста. Для этого нужно открыть страницу инициативы, нажать кнопку «Parakstīt» («Подписать») и пройти электронную идентификацию личности. Подтвердить личность можно через интернет-банк, eParaksts, eID-карту или другие доступные в Латвии средства электронной авторизации. После успешной идентификации подпись засчитывается автоматически, а повторно подписать ту же инициативу уже нельзя. Инициативы, которые набирают не менее 10 000 подписей граждан Латвии, передаются на рассмотрение в Сейм.