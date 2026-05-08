При красном уже ничего не поможет? Центр кризисного сообщения опубликует материал о цветах смс

В четверг заседание совета было созвано в связи с инцидентами с дронами в Латгале.

На заседании было принято решение, что центр подготовит краткий, наглядный материал о видах сообщений сотового вещания, цветовых кодах сообщений и их значении в зависимости от характера угрозы, а также о действиях, которые получатели сообщений должны соблюдать до отмены предупреждения.

Также совет постановил, что Министерство внутренних дел, Государственная пожарно-спасательная служба, Министерство обороны и Национальные вооруженные силы должны повторно оценить вопрос о сотрудничестве и распределении конкретных обязанностей по отправке сообщений сотового вещания в случае угрозы.

Сотовое вещание предусматривает несколько видов оповещений - красные, оранжевые и желтые предупреждения. Также по сотовому вещанию рассылаются сообщения о пропавших детях, окончании угрозы и учебной тревоге.

Как сообщалось, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, и по меньшей мере один упал - на территории нефтебазы в Резекне. Предполагается, что еще один дрон мог упасть в более отдаленном месте, а третий покинул воздушное пространство Латвии.

Жителям окрестностей Лудзы, Балви и Резекне в связи с вторжением дронов были разосланы оповещения об угрозе в воздушном пространстве.

Премьер-министр Эвика Силиня в четверг после заседания Совета по кризисному управлению выразила недовольство тем, что оповещение об инциденте с дроном на объекте хранения нефтепродуктов в Резекне было разослано только после того, как он уже произошел.

После критики со стороны общественности и политиков министр обороны Андрис Спрудс поручил провести служебную проверку для оценки реагирования на инциденты с дронами в Латгале.