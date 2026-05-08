В Брюсселе поставят памятник жертвам тоталитаризма XX века: его софинансируют все страны Балтии

Президиум Европарламента по решению большинства депутатов призван принять решение о финансировании создания мемориала жертвам тоталитаризма XX века в Брюсселе. Финансовую поддержку мемориалу уже оказали несколько государств — членов ЕС, неправительственные организации, а также привлечены средства краудфандинга.

На прошлой неделе на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент в очередной раз подтвердил поддержку мемориала, который должен отражать многообразие исторического опыта. Мемориал планируется разместить на эспланаде «Солидарность 1980» рядом со зданием Европарламента.

Калниете подчёркивает, что работа над мемориалом ведётся в то время, когда Европа сталкивается с реальностью войны, что заставляет пересматривать расходы и создаёт сложную экономическую ситуацию. По её словам, историческая группа Европарламента считает, что проект мемориала необходимо продолжать, пусть и поэтапно, привлекая финансирование из различных источников.

Калниете убеждена, что мемориал общеевропейского масштаба, посвящённый жертвам тоталитарных режимов XX века — фашизма, нацизма и коммунизма, — станет посланием о том, что Европа помнит тяжёлую историю XX века.