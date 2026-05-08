В США во время гонки разбилось сразу 27 автомобилей. ВИДЕО

Авария произошла на 115-м круге гонки, когда несколько гонщиков боролись за лидерство. Столкновение между Бубу Волесом, Росом Честейном и Коулом Кастером вызвало цепную реакцию. За несколько секунд на трассе образовалась огромная авария, машины входили одна в одну.

Всего в гонке участвовали 40 экипажей, а это значит, что в аварии пострадала более половины участников.

Гонка была прервана. Несмотря на масштаб инцидента, серьезных последствий не было: всех гонщиков осмотрели медики, и, согласно официальным сообщениям, никто не пострадал.

После очистки трассы соревнования возобновились. Около 20 экипажей смогли продолжить гонку — те, чьи автомобили остались на ходу или получили минимальные повреждения.