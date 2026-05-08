Технические средства обнаружения дронов подвели: Пуданс

По его словам, можно с уверенностью подтвердить, что в Латвию залетели три дрона. Два из них упали, третий изменил курс и вернулся в Россию. НВС не могут полностью исключить, что в страну проник еще один беспилотник.

Дроны входили в воздушное пространство Латвии не одновременно, и первый из них сенсоры НВС не зафиксировали, рассказал Пуданс. По его словам, НВС знали о возможной угрозе — о том, что Украина нанесет удары по России. Истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтии находились в воздухе, боевые группы НВС были приведены в готовность. Однако цель так и не была обнаружена: на радарах информации не было.

Пуданс также отметил, что необходимо оценить, какие операции противовоздушной обороны следует проводить для более эффективной защиты границы. «Это не дроны, летящие в одну линию, траекторию которых легко спрогнозировать и к которым можно заранее подготовиться», — сказал он.

По словам Пуданса, ведется работа над тем, чтобы до конца месяца боевые группы были усилены дронами-перехватчиками. Однако заменить технические средства обнаружения в короткие сроки НВС не смогут.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько дронов, поступила информация, что два беспилотника упали. По информации оперативных служб, один из дронов упал на территории нефтехранилища в Резекне. Второй, как предполагается, мог упасть в незаселенной части Резекненского края.