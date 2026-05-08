Технические средства обнаружения дронов подвели: Пуданс

Редакция PRESS 8 мая, 2026 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В связи с падением дронов в Латвии 7 мая технические средства обнаружения беспилотников не справились со своей задачей. Об этом в интервью программе Šodienas Jautājums Латвийского телевидения заявил командующий Национальными вооруженными силами Каспарс Пуданс, сообщает rus.lsm.lv.

По его словам, можно с уверенностью подтвердить, что в Латвию залетели три дрона. Два из них упали, третий изменил курс и вернулся в Россию. НВС не могут полностью исключить, что в страну проник еще один беспилотник.

Дроны входили в воздушное пространство Латвии не одновременно, и первый из них сенсоры НВС не зафиксировали, рассказал Пуданс. По его словам, НВС знали о возможной угрозе — о том, что Украина нанесет удары по России. Истребители миссии патрулирования воздушного пространства Балтии находились в воздухе, боевые группы НВС были приведены в готовность. Однако цель так и не была обнаружена: на радарах информации не было.

Пуданс также отметил, что необходимо оценить, какие операции противовоздушной обороны следует проводить для более эффективной защиты границы. «Это не дроны, летящие в одну линию, траекторию которых легко спрогнозировать и к которым можно заранее подготовиться», — сказал он.

По словам Пуданса, ведется работа над тем, чтобы до конца месяца боевые группы были усилены дронами-перехватчиками. Однако заменить технические средства обнаружения в короткие сроки НВС не смогут.

Напомним, в ночь на 7 мая в воздушное пространство Латвии вторглись несколько дронов, поступила информация, что два беспилотника упали. По информации оперативных служб, один из дронов упал на территории нефтехранилища в Резекне. Второй, как предполагается, мог упасть в незаселенной части Резекненского края.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

