МОК рекомендует снять ограничения со спортсменов из Белоруссии. Латвия в шоке

"Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) больше не рекомендует вводить какие-либо ограничения на участие белорусских спортсменов, включая команды, в соревнованиях, проводимых международными федерациями и организаторами международных спортивных мероприятий", - говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте МОК в четверг, 7 мая.

В этот же день Исполнительный совет организации отменил рекомендованные условия участия для федераций и организаторов мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года в отношении Белоруссии и ее спортсменов, "включая защитные меры". Санкции МОК в отношении россиян и белорусов были введены в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

В марте 2025 года новоизбранная глава МОК Кирсти Ковентри - двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и министр спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве - высказалась против отстранения государств от Олимпийских игр в связи с международными конфликтами.

Латвийский олимпийский комитет уже заявил, что считает это решение МОК неприемлемым отступлением от основополагающих принципов Олимпийской хартии в то время, когда война в Украине все еще продолжается.

«Позиция Латвии по этому вопросу остается неизменной, поскольку реальность войны не изменилась. Поэтому возвращение на стадионы символов государств-агрессоров неприемлемо до тех пор, пока продолжаются активные боевые действия и нарушения территориальной целостности Украины. Использование национальных символов на международных платформах является прямым инструментом «мягкой силы» со стороны государств-агрессоров. Его цель – нормализовать незаконные действия и расколоть единую позицию международного сообщества», — говорится в распространенном заявлении ЛОК.