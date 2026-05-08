Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

По-прежнему взрывоопасен, но искать прекратили: НВС о втором упавшем в Резекне дроне (4)

Редакция PRESS 8 мая, 2026 10:05

Выбор редакции 4 комментариев

LETA

Национальные вооруженные силы (НВС) прекратили поиски второго упавшего в Латгале дрона, но в то же время считают, что дрон по-прежнему взрывоопасен, выяснило в НВС агентство ЛЕТА.

НВС продолжают анализировать данные всех датчиков наблюдения за воздушным пространством, чтобы выявить возможные места нахождения дрона. Министр внутренних дел Рихард Козловскис сегодня утром сообщил агентству ЛЕТА, что дрон мог упасть в отдаленном и необитаемом месте в Резекненском крае. В четверг вечером НВС не уточнили, в каком крае и волости мог упасть дрон.

Несмотря на то, что имеющаяся в распоряжении НВС информация свидетельствует о падении дрона, летательный аппарат, скорее всего, взрывоопасен. Учитывая это, НВС настоятельно призывают жителей в случае его обнаружения немедленно сообщать по телефону 112 и не приближаться к объекту.

Государственная полиция обыскала первоначально установленные территории, где мог приземлиться дрон, но, поскольку ни дрон, ни его обломки там не были обнаружены, по согласованию с НВС было принято решение прекратить поиски дрона, не теряя при этом бдительности, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Полиция поддерживает тесный контакт с задействованными службами и находится в состоянии повышенной готовности к реагированию.

Как сообщалось, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4)
Комментарии (4)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (4)

Важно 23:10

Важно 4 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (4)

Важно 19:52

Важно 4 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (4)

Мир 19:18

Мир 4 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (4)

Важно 19:17

Важно 4 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (4)

Важно 17:02

Важно 4 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (4)

Важно 16:52

Важно 4 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (4)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 4 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать