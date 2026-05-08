НВС продолжают анализировать данные всех датчиков наблюдения за воздушным пространством, чтобы выявить возможные места нахождения дрона. Министр внутренних дел Рихард Козловскис сегодня утром сообщил агентству ЛЕТА, что дрон мог упасть в отдаленном и необитаемом месте в Резекненском крае. В четверг вечером НВС не уточнили, в каком крае и волости мог упасть дрон.

Несмотря на то, что имеющаяся в распоряжении НВС информация свидетельствует о падении дрона, летательный аппарат, скорее всего, взрывоопасен. Учитывая это, НВС настоятельно призывают жителей в случае его обнаружения немедленно сообщать по телефону 112 и не приближаться к объекту.

Государственная полиция обыскала первоначально установленные территории, где мог приземлиться дрон, но, поскольку ни дрон, ни его обломки там не были обнаружены, по согласованию с НВС было принято решение прекратить поиски дрона, не теряя при этом бдительности, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Полиция поддерживает тесный контакт с задействованными службами и находится в состоянии повышенной готовности к реагированию.

Как сообщалось, в четверг рано утром в воздушное пространство Латвии из России залетело несколько беспилотных летательных аппаратов, два из них упали.