«Это не простой вопрос — сбивать или не сбивать. Нужно понимать риски: если что-то упадет — будь то пули или фрагменты дрона — необходима уверенность, что жители в этой зоне знают, что делать, и находятся в безопасности. Либо нужно стрелять там, где это никому не угрожает», — пояснил Гарисонс.

Он также напомнил, что в мирное время, которое сейчас в Латвии, огонь можно открывать только в целях самообороны. «Боюсь, что любой командир побоится принять решение сбить дрон, потому что потом начнутся расследования — если, не дай бог, пострадает кто-то из гражданских», — сказал Гарисонс.

Вместе с тем он считает, что сейчас Латвия находится в своего рода «полувоенном режиме» — между миром и войной. Кроме того, по его словам, вопрос лишь в том, когда подобные инциденты начнут происходить на море: Россия активно развивает морские беспилотники. «Если у командира, который будет нести ответственность, возникнет хоть малейшее сомнение, что его за это накажут — ничего не произойдет», — подчеркнул эксперт.

Майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш добавил:

«Собьешь — и все обойдется, получишь орден. Но если кто-то пострадает — закопают в землю, зальют водой и посадят цветочек сверху. Будешь виноватым, начнется расследование».

Эксперты сошлись во мнении: четкие инструкции о порядке действий должны быть уже сейчас. Слайдиньш при этом добавил, что многое уже упущено: война в Украине идет четыре года, и следовало заранее предусмотреть, что рано или поздно подобные инциденты с дронами произойдут и в Латвии. Тем более что случай утром 7 мая — не первый.

На вопрос о том, сложно ли сбить дрон, Слайдиньш подчеркнул: все зависит от размера беспилотника и применяемого оружия. «Можно использовать мобильные огневые группы — стрелковое оружие, пулеметы. Ракеты применять сложнее. Нужно понимать, что безопасность необходимо стараться сохранить», — сказал эксперт.

В качестве примера он привел Украину, где даже при визуальном обнаружении дрона его не сбивают немедленно, если речь идет о населенном пункте. «Нужен целый алгоритм действий», — добавил Слайдиньш.

Если с обнаружением дронов возникают проблемы, в приграничной зоне следует выставить военных, которые «с биноклями смотрят — это совсем простое решение», заключил Слайдиньш.