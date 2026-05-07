«Или орден получишь, или в землю закопают»: сбивать или не сбивать дроны? (1)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 21:00

Новости Латвии 1 комментариев

В обществе необходима более широкая дискуссия о том, как и в каких случаях следует сбивать дроны, залетевшие в воздушное пространство Латвии. Об этом в эфире программе Latvijas Radio заявил бывший государственный секретарь Министерства обороны, а ныне председатель правления компании NEWT21 Янис Гарисонс.

«Это не простой вопрос — сбивать или не сбивать. Нужно понимать риски: если что-то упадет — будь то пули или фрагменты дрона — необходима уверенность, что жители в этой зоне знают, что делать, и находятся в безопасности. Либо нужно стрелять там, где это никому не угрожает», — пояснил Гарисонс.

Он также напомнил, что в мирное время, которое сейчас в Латвии, огонь можно открывать только в целях самообороны. «Боюсь, что любой командир побоится принять решение сбить дрон, потому что потом начнутся расследования — если, не дай бог, пострадает кто-то из гражданских», — сказал Гарисонс.

Вместе с тем он считает, что сейчас Латвия находится в своего рода «полувоенном режиме» — между миром и войной. Кроме того, по его словам, вопрос лишь в том, когда подобные инциденты начнут происходить на море: Россия активно развивает морские беспилотники. «Если у командира, который будет нести ответственность, возникнет хоть малейшее сомнение, что его за это накажут — ничего не произойдет», — подчеркнул эксперт.

Майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш добавил:

«Собьешь — и все обойдется, получишь орден. Но если кто-то пострадает — закопают в землю, зальют водой и посадят цветочек сверху. Будешь виноватым, начнется расследование».

Эксперты сошлись во мнении: четкие инструкции о порядке действий должны быть уже сейчас. Слайдиньш при этом добавил, что многое уже упущено: война в Украине идет четыре года, и следовало заранее предусмотреть, что рано или поздно подобные инциденты с дронами произойдут и в Латвии. Тем более что случай утром 7 мая — не первый.

На вопрос о том, сложно ли сбить дрон, Слайдиньш подчеркнул: все зависит от размера беспилотника и применяемого оружия. «Можно использовать мобильные огневые группы — стрелковое оружие, пулеметы. Ракеты применять сложнее. Нужно понимать, что безопасность необходимо стараться сохранить», — сказал эксперт.

В качестве примера он привел Украину, где даже при визуальном обнаружении дрона его не сбивают немедленно, если речь идет о населенном пункте. «Нужен целый алгоритм действий», — добавил Слайдиньш.

Если с обнаружением дронов возникают проблемы, в приграничной зоне следует выставить военных, которые «с биноклями смотрят — это совсем простое решение», заключил Слайдиньш.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

