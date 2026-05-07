9 мая в Латвии: что запрещено, что разрешено? Как почтить память без риска получить штраф (1)

Редакция PRESS 7 мая, 2026 17:15

Важно 1 комментариев

Государственная полиция на данный момент не фиксирует повышенной угрозы безопасности на 9 мая, однако заранее готовится к возможным инцидентам. Правоохранители предупреждают: если попытки отметить российский «День Победы» будут перенесены во дворы или другие общественные пространства, реагирование будет жёстким, без каких-либо поблажек к нарушителям. Разбираемся, что именно запрещено и как почтить память павших без риска получить штраф или тюремный срок?

Вторая мировая война считается одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. И память о ней до сих пор живет в сердцах жителей Латвии. Прошел 81 год с момента, когда был разгромлены фашизм и нацизм - пусть до сегодняшнего дня дожили считанные сотни ветеранов, принимавших участие в тех ужасных событиях, но многие знают о войне из рассказов дедушек и бабушек, видели на фотографиях в семейных альбомах и на кадрах кинохроник. Практически у каждого найдутся родственники, погибшие или пострадавший в той кровавой мясорубке, которая охватила не только всю Европу, но и весь мир - от пустыни Сахара до атоллов в Тихом океане. Как же почтить их память и не нарушить закон?

День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны - это 8 мая, а 9 мая отмечается День Европы. С 2023 года действует закон, который запрещает на 9 мая публичные мероприятия, шествия и пикеты, если они связаны с прославлением войны, агрессии, тоталитаризма или направлены против ценностей Латвии. Иными словами: петь во дворе с соседями советские военные песни, вроде "Катюши" - нельзя.

"В этом году 9 мая выпадает на выходной день, поэтому у людей будет больше времени проявить себя, так что работа будет в любом случае", - отметил начальник полиции Арманд Рукс. На вопрос о том, готова ли полиция и как она будет реагировать, если, например, празднование российского «Дня Победы» перенесут во дворы микрорайонов, Рукс ответил, что полиция ни в коем случае не будет терпеть такие действия, а будет действовать резко и строго в соответствии с законом.

ЗАПРЕЩЕНО

В первую очередь, конечно, запрещена демонстрация любых символов, связанных с военной агрессией - георгиевские ленты, военная форма, российские флаги в любом виде, буквы Z и V, а также лозунги и надписи, вроде "За победу", "На Берлин", "Можем перепоказать" и тому подобные. Это наверняка привлечет внимание полиции и в лучшем случае будет штраф, в худшем - предусмотрена уголовная ответственность. Под запрет попадают также символы СССР, нацистской Германии и коммунизма, как прославляющие тоталитарные режимы. Это не только очевидные серп и молот, пятиконечная звезда, красное знамя или флаги бывших республик СССР, но и все, что может быть связано с коммунистической партией. Например, в прошлом году было заведено административное дело на велосипедиста, который прикрепил к одежде пионерские значки. За это нарушение к нему применен максимальный штраф в размере 350 евро.

Во-вторых, строго запрещено возлагать цветы и зажигать свечи на местах, где были демонтированы советские памятники. С точки зрения закона это рассматривается как прославление этих объектов и агрессии. Как отмечают представители полиции, в парке Победы, на месте снесенного памятника, люди больше не делают попыток собираться, хотя в прошлом году кто-то попытался положить цветы поблизости и получил за это штраф. Отмечается, что в Латгалии больше, чем в других регионах, было зафиксировано случаев, когда люди посещали места демонтированных памятников. К нарушителям были применены штрафы в размере от 300 до 350 евро.

Представитель Госполиции также сказал, что вид нарушений, выявляемых на 9 мая, с годами не меняется, но у людей развивается воображение и изобретательность. В качестве примера он привел тот факт, что раньше запрещенные символы делали из картона или рисовали на нем, а в последние годы в форме этих символов расставляют свечи в памятных местах, а также были случаи, когда из цветов выкладывают флаг России.

Постановление о штрафе за пост в соцсетях

Помните, что в этот день полиция работает в усиленном режиме не только в общественных местах и на улицах по всей стране, но и в виртуальном пространстве. В предыдущие годы жители Латвии стали получать штрафы за публикации поздравительных постов в честь 9 Мая. Госполиция возбудила ряд административных процессов из-за публикаций в сети открыток в честь Дня Победы с соответствующей символикой - позже пошли и постановления с конкретными наказаниями.  

Сколько таких случаев зафиксировано в полиции затрудняются ответить - такая статистика недоступна, поскольку правонарушения, совершенные в Интернете, по словам представителя полиции, не отличаются от совершенных в других местах и отдельно не учитываются. Получается, что интернет-среда такое же общественное место как улица, площадь или парк, в котором проходит митинг. Здесь также можно ответить по всей строгости закона, даже если просто разместить открытку с поздравлением. Если на ней обнаружится запрещенная символика, то все - нарушение, платите штраф.

Кроме того, 9 мая запрещено использование пиротехники. В прошлом году одного из запускателей салюта полиция поймала в Болдерае. На вопрос сотрудников полиции, почему он нарушил запрет, мужчина ответил, что отмечал годовщину смерти своей матери. Такой ответ, однако, не помог ему избежать административной ответственности.

ЧТО РАЗРЕШЕНО?

Несмотря на множество запретов, почтить память погибших 9 мая можно - закон разрешает посещение кладбищ, где захоронены советские солдаты. Там можно возложить цветы и зажечь свечи. Убрать могилы и привести территорию в порядок тоже можно, но делать это следует в индивидуальном порядке - чтобы не возникало ненужных подозрений у стражей порядка, а не организованное ли это публичное мероприятие?

В прошлом году особым местом, чтобы отдать дань уважения историческим событиям и памяти, стал мемориал жертвам концлагерей в Саласпилсе. В прошлом году на 9 мая там возложили цветы несколько тысяч человек. Люди приезжали поодиночке и небольшими группами, оставляли цветы и потихоньку расходились по дорожкам мемориала. Полиция, конечно, присутствовала, но никак не препятствовала возложению цветов. Единственное неудобство и ограничение - по соображениям безопасности был перекрыт въезд на парковку у мемориала, и приехавшим приходилось долго искать место, где оставить машину на близлежащей дороге.

В целом, по оценке Государственной полиции и Службы государственной безопасности (СГБ), 9 мая проходит спокойно, без серьезных инцидентов. В целом, к утру 10 мая в прошлом году полиция по всей Латвии зафиксировала 67 административных нарушений и 8 человек были задержаны. В основном за пьянство, неподобающее поведение и провокационную демонстрацию запрещенных символов. Например, в Даугавпилсе отличился некий заметно пьяный мужчина, на одежде которого присутствовали символы, прославляющие военную агрессию, он бежал от полиции на велосипеде, к которому были прикреплены нож и бейсбольная бита. Сотрудники полиции его задержали и начали два процесса об административном правонарушении, оштрафовав его на 700 евро. Но это скорее исключение.

 

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

