«Говорилось, что с 2026 года на номерных знаках автомобилей будет государственный герб. Насколько я понимаю, это дело даже не сдвинулось с места. Можете, пожалуйста, выяснить, в чём проблема?» — Гинтс, водитель.

Автор инициативы в парламенте Андрис Кулбергс в момент интервью находится в Южной Корее и дистанционно объясняет, почему идея до сих пор не реализована.

«Юридически всё сделано, все комиссии пройдены. Осталось только, чтобы Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) выполнила свои действия, но мы не можем на них надавить. У CSDD был тендер на номерные знаки, и сейчас нельзя заставить поставщика производить такие номера. Если поставщик не согласится, нужно проводить новый тендер. Это не было нашей целью — создавать лишние расходы», — говорит Кулбергс.

Он поясняет, что CSDD два года назад заключила договор на производство номерных знаков до 2028 года. Поскольку в контракте не было требования изготавливать номера с гербом, предъявить такое требование производителю нельзя. «В случае Литвы они переделали тендер. Поняли, что прежний тендер, так сказать, устарел. В результате они даже получили более низкую цену на номера, чем раньше», — рассказал депутат.

В CSDD отмечают, что размещение малого герба на номерном знаке уже согласовано, однако бюрократические процедуры ещё не завершены.

«Сейчас ведётся работа над изменениями латвийского стандарта, который касается номерных знаков транспортных средств», — сообщил представитель CSDD Мартиньш Малмейстер.

Пока невозможно прогнозировать, сколько новые номерные знаки будут стоить автовладельцам. В настоящее время в четырёх странах ЕС — Хорватии, Словакии, Австрии и Литве — герб уже изображён на номерных знаках.

Ведущий программы Zebra Паулс Тимротс положительно оценивает инициативу.

«Идею нужно рассматривать с точки зрения патриотизма. В это военное время патриотизм вырос, и появилась проблема. На многих машинах написано “латыш”, “латышка”. Что в таком случае делать русскому жителю Латвии, который тоже хочет быть лояльным? Они смогут разместить герб и стать патриотами своей страны — это неплохой способ выразить себя, не разделяя людей по национальности», — отметил Тимротс.

Он добавил, что и сам хотел бы видеть малый герб Латвии на номерных знаках своего автомобиля.