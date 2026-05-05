По данным аналитической компании Cirium, авиакомпании всего за последние две недели убрали из майского расписания почти два миллиона пассажирских мест.

Из тех же данных следует, что общее число мест, предлагаемых авиакомпаниями по всему миру в течение мая, за две последние недели апреля сократилось со 132 до 130 миллионов.

Отмененные рейсы могут серьезно повлиять на поездки тех, кто забронировал отдых за границей на период школьных каникул в конце мая в Великобритании и некоторых странах континентальной Европы.

Среди европейских перевозчиков, уже объявивших об отменах, Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways и KLM. Эти два миллиона мест не учитывают тех перебоев, с которыми, по всей вероятности, столкнется пассажирская авиация летом.

Перед авиаотраслью непростое лето

Авиакомпании также сократили миллионы мест и перешли на более мелкие самолеты, поскольку дефицит авиационного топлива, связанный с конфликтом вокруг Ирана, продолжает нарушать расписание и повышает риск срывов отпусков.

Наряду с Turkish Airlines сильнее всего от нехватки топлива страдает флагманский перевозчик Германии Lufthansa: компании пришлось убрать из летнего расписания около 20 000 рейсов на короткие расстояния.

С начала конфликта вокруг Ирана в феврале стоимость авиационного топлива более чем удвоилась, в том числе из-за закрытия Ормузского пролива, перекрывшего около пятой части мировых поставок нефти.

По всему миру многие авиакомпании повысили тарифы на самые популярные направления, полностью отменили рейсы по менее востребованным маршрутам и продолжают использовать более мелкие самолеты, чтобы экономить топливо.

В Великобритании министр транспорта Хайди Александер объявила о временной приостановке правила, обязывающего авиакомпании использовать выделенные им слоты в аэропортах страны, иначе они передаются конкурентам.

На практике это означает, что перевозчики, такие как British Airways, смогут сокращать число рейсов без штрафных санкций.

По мере того как весна и лето будут продолжаться, пассажиров рейсов по самым популярным направлениям, которые не будут отменены, могут переносить на вылет в другие дни, из-за чего их отпуск окажется короче, чем планировалось изначально.