Авиакомпании сокращают в мае 13 тыс. рейсов и 2 млн мест из-за дефицита керосина (1)

Авиакомпании по всему миру сократили тысячи рейсов на май и вместимость из‑за дефицита авиатоплива, что грозит сбоями поездок семей на каникулы. Планы на поездки в период школьных каникул в конце мая могут серьезно пострадать: авиакомпании по всему миру объявили об отмене около 13 000 рейсов, запланированных на май.

По данным аналитической компании Cirium, авиакомпании всего за последние две недели убрали из майского расписания почти два миллиона пассажирских мест.

Из тех же данных следует, что общее число мест, предлагаемых авиакомпаниями по всему миру в течение мая, за две последние недели апреля сократилось со 132 до 130 миллионов.

Отмененные рейсы могут серьезно повлиять на поездки тех, кто забронировал отдых за границей на период школьных каникул в конце мая в Великобритании и некоторых странах континентальной Европы.

Среди европейских перевозчиков, уже объявивших об отменах, Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways и KLM. Эти два миллиона мест не учитывают тех перебоев, с которыми, по всей вероятности, столкнется пассажирская авиация летом.

Перед авиаотраслью непростое лето

Авиакомпании также сократили миллионы мест и перешли на более мелкие самолеты, поскольку дефицит авиационного топлива, связанный с конфликтом вокруг Ирана, продолжает нарушать расписание и повышает риск срывов отпусков.

Наряду с Turkish Airlines сильнее всего от нехватки топлива страдает флагманский перевозчик Германии Lufthansa: компании пришлось убрать из летнего расписания около 20 000 рейсов на короткие расстояния.

С начала конфликта вокруг Ирана в феврале стоимость авиационного топлива более чем удвоилась, в том числе из-за закрытия Ормузского пролива, перекрывшего около пятой части мировых поставок нефти.

По всему миру многие авиакомпании повысили тарифы на самые популярные направления, полностью отменили рейсы по менее востребованным маршрутам и продолжают использовать более мелкие самолеты, чтобы экономить топливо.

В Великобритании министр транспорта Хайди Александер объявила о временной приостановке правила, обязывающего авиакомпании использовать выделенные им слоты в аэропортах страны, иначе они передаются конкурентам.

На практике это означает, что перевозчики, такие как British Airways, смогут сокращать число рейсов без штрафных санкций.

По мере того как весна и лето будут продолжаться, пассажиров рейсов по самым популярным направлениям, которые не будут отменены, могут переносить на вылет в другие дни, из-за чего их отпуск окажется короче, чем планировалось изначально.

Комментарии (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

