Из сборной по хоккею отчислены пять игроков: перед началом ЧМ-2026

Прилетевший из-за океана Сандис Вилманис, за плечами которого не только сезон в чемпионате Американской хоккейной лиги, но и 19 матчей в НХЛ в составе «Флориды», уже тренируется со сборной Латвии на «Даугаве». Об этом сообщает Латвийская хоккейная федерация.

Именно в этом сезоне Сандис Вилманис дебютировав в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на Олимпийских играх. Да и в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он доказал свою состоятельность, забросив 17 шайб и отдав 21 результативную передачу, и все это в 48 играх. 22-летний хоккеист также забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в 19 играх в НХЛ. А на Олимпийских играх в Милане он также сыграл во всех четырех матчах в составе сборной Латвии.

Тем временем, борьба за место в составе сборной Латвии на стартующем в Швейцарии чемпионате мира завершилась для пяти человек - нападающих Карлиса Озолиньша и Роджерса Букартса, а также защитников Ника Фененко, Науриса Сейейса и Богдана Ходаса.

У сборной Латвии остаются всего две заключительные проверочные встречи с норвежцами в Риге 6 и 7 мая. А потом уже – чемпионат мира, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная Латвии матчи группового этапа будет проводить в Цюрихе.