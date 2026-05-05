Из сборной по хоккею отчислены пять игроков: перед началом ЧМ-2026

© Lsm.lv 5 мая, 2026 18:37

Перед заключительными на этой неделе проверочными играми сборной Латвии по хоккею в Риге, а это будут два матча с норвежцами 6 и 7 мая, тренерский штаб нашей команды в преддверии чемпионата мира-2026 внес очередные коррективы в список кандидатов, сообщает LSM+. Все по плану — кто-то покидает расположение сборной Латвии, кто-то присоединяется к тренировкам. С командой больше не тренируются пять человек. Из новичков — только нападающий Сандис Вилманис.

Прилетевший из-за океана Сандис Вилманис, за плечами которого не только сезон в чемпионате Американской хоккейной лиги, но и 19 матчей в НХЛ в составе «Флориды», уже тренируется со сборной Латвии на «Даугаве». Об этом сообщает Латвийская хоккейная федерация.

Именно в этом сезоне Сандис Вилманис дебютировав в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и на Олимпийских играх. Да и в Американской хоккейной лиге (АХЛ) он доказал свою состоятельность, забросив 17 шайб и отдав 21 результативную передачу, и все это в 48 играх. 22-летний хоккеист также забросил три шайбы и отдал две результативные передачи в 19 играх в НХЛ. А на Олимпийских играх в Милане он также сыграл во всех четырех матчах в составе сборной Латвии.

Тем временем, борьба за место в составе сборной Латвии на стартующем в Швейцарии чемпионате мира завершилась для пяти человек - нападающих Карлиса Озолиньша и Роджерса Букартса, а также защитников Ника Фененко, Науриса Сейейса и Богдана Ходаса.

У сборной Латвии остаются всего две заключительные проверочные встречи с норвежцами в Риге 6 и 7 мая. А потом уже – чемпионат мира, который пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Сборная Латвии матчи группового этапа будет проводить в Цюрихе.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

