Латвия усиливает энергонезависимость: правительство одобрило инвестиции в €36,47 млн

Как отмечает министерство, целью правил является укрепление энергетической безопасности и независимости Латвии путем отказа от соединений электросетей с Россией и синхронизации с сетями Европейского союза (ЕС), обеспечения достаточной мощности интерконнекторов для повышения безопасности поставок и продолжения синхронизации с электросетями ЕС, а также решения вопросов энергетической независимости и обеспечения конкурентоспособных цен на энергию.

Поддержка предусмотрена для оператора системы распределения AО "Sadales tīkls" и оператора системы передачи AО "Augstsprieguma tīkls".

Общее доступное финансирование составит 36,47 млн евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития - 31 млн евро, а софинансирование из госбюджета Латвии - 5,47 млн евро.

Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования в кризисных ситуациях. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры - увеличения мощности двух подстанций и приобретения мобильных подстанций и генераторов.