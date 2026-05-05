Умер основатель сети продуктовых магазинов Rimi

Редакция PRESS 5 мая, 2026 16:07

Новости Латвии 0 комментариев

Умер норвежский бизнесмен Стейн Эрик Хаген, основатель сети продуктовых магазинов Rimi и совладелец норвежской компании Orkla.

Хаген скончался в понедельник в возрасте 69 лет в своем доме в Осло после обширного инфаркта.

Хаген основал первый дисконтный магазин Rimi в 1977 году и со временем стал одним из самых богатых и социально активных бизнесменов Норвегии.

Через свою инвестиционную компанию «Canica» Хаген владел 25% акций «Orkla». Он был членом совета директоров этой компании с 2004 года, а в 2006 году стал её председателем. Предприятие группы «Orkla» — «Orkla Latvija» — представляет и развивает бренды «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi», «Spilva», «Gutta» и другие.

Сеть магазинов «Rimi» Хаген начал создавать в 1976 году. Позже он продал треть этой сети шведскому розничному гиганту ICA, после чего основал «Hakon Group». К 90-м годам группа контролировала более 20% норвежского рынка продуктов питания, имея 400 магазинов, а к 2000 году количество магазинов превысило уже 1150.

Впоследствии он продал эту компанию нидерландскому розничному гиганту «Royal Ahold».

Хаген инвестировал свою прибыль в новые предприятия и через «Orkla» расширил свою деятельность в секторе оптовой торговли. Его компании «Canica» принадлежат магазины строительных товаров «Jernia», проекты по развитию недвижимости и обширная коллекция произведений искусства.

Хаген также активно занимался политикой и был значительным спонсором Норвежской консервативной партии.

В последние годы Хаген передал большую часть своего состояния и оперативное управление компанией «Canica» своим троим взрослым детям.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

