Умер основатель сети продуктовых магазинов Rimi

Хаген скончался в понедельник в возрасте 69 лет в своем доме в Осло после обширного инфаркта.

Хаген основал первый дисконтный магазин Rimi в 1977 году и со временем стал одним из самых богатых и социально активных бизнесменов Норвегии.

Через свою инвестиционную компанию «Canica» Хаген владел 25% акций «Orkla». Он был членом совета директоров этой компании с 2004 года, а в 2006 году стал её председателем. Предприятие группы «Orkla» — «Orkla Latvija» — представляет и развивает бренды «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi», «Spilva», «Gutta» и другие.

Сеть магазинов «Rimi» Хаген начал создавать в 1976 году. Позже он продал треть этой сети шведскому розничному гиганту ICA, после чего основал «Hakon Group». К 90-м годам группа контролировала более 20% норвежского рынка продуктов питания, имея 400 магазинов, а к 2000 году количество магазинов превысило уже 1150.

Впоследствии он продал эту компанию нидерландскому розничному гиганту «Royal Ahold».

Хаген инвестировал свою прибыль в новые предприятия и через «Orkla» расширил свою деятельность в секторе оптовой торговли. Его компании «Canica» принадлежат магазины строительных товаров «Jernia», проекты по развитию недвижимости и обширная коллекция произведений искусства.

Хаген также активно занимался политикой и был значительным спонсором Норвежской консервативной партии.

В последние годы Хаген передал большую часть своего состояния и оперативное управление компанией «Canica» своим троим взрослым детям.