LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
Здания Министерства экономики и Центрального статистического управления пустят с молотка

5 мая, 2026 13:02

LETA

Правительство разрешило ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) продать здания Министерства экономики и Центрального статистического управления (ЦСУ).

VNĪ сможет продать на аукционе здание Министерства экономики на ул. Бривибас, 55, а также здания ЦСУ на ул. Лачплеша, 1 и ул. Кр. Валдемара, 32 в Риге.

Как сообщалось, здания планируется продать после того, как нынешние арендаторы - Министерство экономики, Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и ЦСУ - переедут в помещения на улице Талеяс, 1.

Полученные от продажи недвижимости средства позволят до 2027 года погасить заем на здание на улице Талеяс, что в свою очередь снизит месячную арендную плату для учреждений почти на 5 евро за квадратный метр.

В распоряжении правительства говорится, что с учетом технического состояния недвижимости и предполагаемых расходов на содержание и обслуживание в дальнейшем эти здания не потребуются для нужд госучреждений.

Здания будут отчуждаться постепенно в 2026 и 2027 годах после освобождения помещений и принятия соответствующих решений Кабинета министров о продаже конкретного объекта недвижимости.

Здание на ул. Бривибас, 55, в котором в настоящее время находится Министерство экономики и подведомственные ему учреждения, состоит из земельного участка площадью 0,2044 гектара, административного здания площадью 7413,6 кв. м и административного здания площадью 330,3 кв. м. Для этого объекта на 23 декабря 2025 года установлена фискальная кадастровая стоимость в размере 3 557 768 евро, а на 1 января 2025 года - универсальная кадастровая стоимость в размере 5 767 082 евро.

Здание ЦСУ на улице Кр. Валдемара, 32 общей площадью 4608,7 кв. м находится на земельном участке площадью 0,1272 гектара. Для этого объекта на 1 января 2025 года установлена фискальная кадастровая стоимость в размере 2 647 611 евро и универсальная кадастровая стоимость в размере 4 313 743 евро.

В свою очередь здание на ул. Лачплеша, 1 общей площадью 3410,8 кв. м находится на земельном участке площадью 0,0765 гектара. Для этого объекта на 23 декабря 2025 года установлена фискальная кадастровая стоимость в размере 1 258 741 евро, а на 1 января 2025 года - универсальная кадастровая стоимость в размере 1 633 093 евро.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

