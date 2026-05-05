Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Рижская дума «случайно забыла»: нельзя взять и изменить улицу Гертрудес (1)

tv3.lv 5 мая, 2026 10:10

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

План Рижской думы частично ограничить движение транспорта по кругу вокруг Старой церкви Гертруды вызвал бурные дискуссии в социальных сетях. Самоуправление намеревалось изменить организацию движения и благоустроить площадь, установив цветочные контейнеры и скамейки. Похожая идея обсуждалась ещё пять лет назад при ремонте улицы Гертрудес, однако тогда её не реализовали — Национальное управление культурного наследия выступило против столь серьёзных изменений в уникальном облике улицы.

На этот раз мнение специалистов по охране наследия о размещении цветочных вазонов у церкви не было запрошено, и прежние возражения стали неожиданностью для ответственных за проект, сообщает программа Bez Tabu.

Ремонт улицы Гертрудес был одним из первых крупных проектов коалиции Мартиньша Стакиса, которая обещала сделать город более удобным для людей. Планировалось создать велополосы, озеленить тротуары, установить клумбы и скамейки. Однако улица входит в исторический центр Риги, который охраняется законом и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любые изменения должны согласовываться с Национальным управлением культурного наследия. Ведомство настаивало, что нельзя прокладывать велополосы, устанавливать столбики, сажать деревья или менять историческую брусчатку. В итоге было разрешено лишь частично обновить покрытие на перекрёстках ради безопасности пешеходов, но не менять облик площади у церкви.

Несмотря на это, обсуждение изменений вокруг церковного круга продолжилось. Ассоциация развития центра Риги предложила частично закрыть движение и установить клумбы, и думa намеревалась реализовать эту идею вместе с ремонтом. Против выступали и другие учреждения: Министерство экономики — из-за парковок, а Дирекция безопасности дорожного движения — из-за возможных рисков для пешеходов. Позже эти возражения частично сняли, однако о позиции управления культурного наследия фактически забыли.

Весной этого года при объявлении нового тендера на ремонт спорная идея с цветочными контейнерами вновь появилась в проекте. Сейчас движение у церкви пока остаётся свободным, но дума снова рассматривает вариант его ограничения и благоустройства территории. Управление культурного наследия узнало об этих планах из социальных сетей и напомнило, что любые изменения должны быть согласованы и не должны нарушать визуальное восприятие исторической среды и фасада церкви.

В итоге обсуждение проекта перешло в публичную плоскость, в том числе в соцсети X. Глава транспортного комитета Рижской думы Марта Котелло заявила, что не была в курсе всех возражений и считает, что подобные вопросы должны решаться между учреждениями, а не публично. В свою очередь, бывший мэр Мартиньш Стакис признал, что помнит возражения со стороны дорожных и экономических структур, но не может прокомментировать позицию органов охраны наследия.

В думе признают, что проект требует доработки. Коалиция договорилась изменить план: отремонтировать покрытие и коммуникации, а вопрос ограничения движения решать постепенно, обсуждая его с жителями. При этом представители департамента городской среды признают, что изменения следовало согласовать с управлением культурного наследия, и обещают сделать это в обновлённой версии проекта.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (2)

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось
Важно

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось (1)

Важно 23:10

Важно 1 комментариев

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Читать
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао (1)

Мир 19:18

Мир 1 комментариев

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Читать

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Важно 19:17

Важно 1 комментариев

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Читать

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать