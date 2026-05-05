На этот раз мнение специалистов по охране наследия о размещении цветочных вазонов у церкви не было запрошено, и прежние возражения стали неожиданностью для ответственных за проект, сообщает программа Bez Tabu.

Ремонт улицы Гертрудес был одним из первых крупных проектов коалиции Мартиньша Стакиса, которая обещала сделать город более удобным для людей. Планировалось создать велополосы, озеленить тротуары, установить клумбы и скамейки. Однако улица входит в исторический центр Риги, который охраняется законом и включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО, поэтому любые изменения должны согласовываться с Национальным управлением культурного наследия. Ведомство настаивало, что нельзя прокладывать велополосы, устанавливать столбики, сажать деревья или менять историческую брусчатку. В итоге было разрешено лишь частично обновить покрытие на перекрёстках ради безопасности пешеходов, но не менять облик площади у церкви.

Несмотря на это, обсуждение изменений вокруг церковного круга продолжилось. Ассоциация развития центра Риги предложила частично закрыть движение и установить клумбы, и думa намеревалась реализовать эту идею вместе с ремонтом. Против выступали и другие учреждения: Министерство экономики — из-за парковок, а Дирекция безопасности дорожного движения — из-за возможных рисков для пешеходов. Позже эти возражения частично сняли, однако о позиции управления культурного наследия фактически забыли.

Весной этого года при объявлении нового тендера на ремонт спорная идея с цветочными контейнерами вновь появилась в проекте. Сейчас движение у церкви пока остаётся свободным, но дума снова рассматривает вариант его ограничения и благоустройства территории. Управление культурного наследия узнало об этих планах из социальных сетей и напомнило, что любые изменения должны быть согласованы и не должны нарушать визуальное восприятие исторической среды и фасада церкви.

В итоге обсуждение проекта перешло в публичную плоскость, в том числе в соцсети X. Глава транспортного комитета Рижской думы Марта Котелло заявила, что не была в курсе всех возражений и считает, что подобные вопросы должны решаться между учреждениями, а не публично. В свою очередь, бывший мэр Мартиньш Стакис признал, что помнит возражения со стороны дорожных и экономических структур, но не может прокомментировать позицию органов охраны наследия.

В думе признают, что проект требует доработки. Коалиция договорилась изменить план: отремонтировать покрытие и коммуникации, а вопрос ограничения движения решать постепенно, обсуждая его с жителями. При этом представители департамента городской среды признают, что изменения следовало согласовать с управлением культурного наследия, и обещают сделать это в обновлённой версии проекта.