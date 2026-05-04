Суровая реальность: рабочая сила в Латвии стремительно исчезает

При этом проблема заключается не только в сокращении числа людей. Согласно отчету о производительности за 2025 год, эффективность латвийской экономики по-прежнему заметно уступает более развитым странам Европы. Иначе говоря, один работник в Латвии создает меньшую добавленную стоимость, чем его коллеги за рубежом. Более того, в последние годы рост производительности замедлился, что указывает на глубинные структурные проблемы.

"Демографические показатели эту ситуацию только усиливают. По мере сокращения рабочей силы экономический рост все меньше может опираться на увеличение числа занятых. Отчет ясно показывает — будущий рост будет зависеть от роста производительности, а не от привлечения новых работников. И это, в свою очередь, напрямую приводит к вопросу навыков", — указывает LTRK.

Эксперты подчеркивают, что производительность зависит не только от инвестиций и технологий, но и от качества человеческого капитала. Даже самые современные решения не дают полной отдачи без необходимых навыков у работников. В этом контексте человеческий капитал становится одним из главных факторов экономического развития, а навыки — не дополнением, а фундаментом бизнеса.

Существенную роль играет и система образования, которая должна готовить специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. Только в этом случае инвестиции в навыки принесут реальную пользу — как самим работникам, так и компаниям и экономике в целом. Помимо классического образования, важно развивать обучение на протяжении всей жизни, чтобы взрослые могли адаптироваться к меняющимся условиям.

"В ситуации, когда объем рабочей силы сокращается и рост производительности замедляется, вопрос уже не в том, нужно ли инвестировать в навыки работников. Вопрос в том, насколько быстро и насколько целенаправленно это делается. Потому что именно те предприятия, которые сегодня инвестируют в своих людей, завтра будут определять направление развития экономики Латвии", — подчеркивают представители бизнеса.