Суровая реальность: рабочая сила в Латвии стремительно исчезает

Редакция PRESS 4 мая, 2026 15:53

Как отмечает Латвийская торгово-промышленная палата (LTRK), свежее исследование демографических процессов центра LaSER указывает на суровую реальность: в течение ближайших 15 лет Латвия может лишиться примерно пятой части рабочей силы. Это означает, что бизнесу придется развиваться при меньшем числе работников, а уровень знаний и компетенций сотрудников становится не просто преимуществом, а ключевым условием конкурентоспособности.

При этом проблема заключается не только в сокращении числа людей. Согласно отчету о производительности за 2025 год, эффективность латвийской экономики по-прежнему заметно уступает более развитым странам Европы. Иначе говоря, один работник в Латвии создает меньшую добавленную стоимость, чем его коллеги за рубежом. Более того, в последние годы рост производительности замедлился, что указывает на глубинные структурные проблемы.

"Демографические показатели эту ситуацию только усиливают. По мере сокращения рабочей силы экономический рост все меньше может опираться на увеличение числа занятых. Отчет ясно показывает — будущий рост будет зависеть от роста производительности, а не от привлечения новых работников. И это, в свою очередь, напрямую приводит к вопросу навыков", — указывает LTRK.

Эксперты подчеркивают, что производительность зависит не только от инвестиций и технологий, но и от качества человеческого капитала. Даже самые современные решения не дают полной отдачи без необходимых навыков у работников. В этом контексте человеческий капитал становится одним из главных факторов экономического развития, а навыки — не дополнением, а фундаментом бизнеса.

Существенную роль играет и система образования, которая должна готовить специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. Только в этом случае инвестиции в навыки принесут реальную пользу — как самим работникам, так и компаниям и экономике в целом. Помимо классического образования, важно развивать обучение на протяжении всей жизни, чтобы взрослые могли адаптироваться к меняющимся условиям.

"В ситуации, когда объем рабочей силы сокращается и рост производительности замедляется, вопрос уже не в том, нужно ли инвестировать в навыки работников. Вопрос в том, насколько быстро и насколько целенаправленно это делается. Потому что именно те предприятия, которые сегодня инвестируют в своих людей, завтра будут определять направление развития экономики Латвии", — подчеркивают представители бизнеса.

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

