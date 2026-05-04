Дело было в июле прошлого года. Рижанка по имени Илзе Лаума стояла на улице и беседовала со знакомыми. Чтобы пропустить мчавшийся мимо велосипед, она сделала шаг назад и упала в приствольную яму, поросшую травой. Рука до сих пор не зажила и болит, Илзе Лаума перенесла две операции и продолжает лечиться.

Женщина считает: ей повезло, что у неё был с собой рюкзак, на который она и упала, иначе она бы разбила себе ещё и голову.

"Я пенсионерка, не работаю, живу одна. Меня лишили всех моих занятий: я ухаживала за садом при церкви в Межапарке и преподавала украинцам латышский язык. Не говоря уже о непрерывной боли, которая до сих пор есть", - жалуется рижанка.

Яма, в которой когда-то росла липа, так и не засыпана по сей день.

Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс не отрицает, что в этом месте когда-то росло дерево, но потом оно засохло, поэтому изначально там планировалось посадить новое. Однако из-за соображений, связанных с инженерными коммуникациями, было решено, что дерево там сажать нельзя.

"Во время реконструкции улицы эту ямку заделают. Реконструкцию планируется начать в этом году, сейчас объявлен тендер на всё благоустройство, он в процессе", - сказал Вилемсонс.

Потерпевшая обращалась в Рижское самоуправление по поводу компенсации, заодно поинтересовавшись, когда наконец роковую яму засыплют. Но самоуправление отделалось отговорками.

"Проблема в том, что женщина не вызвала полицию и не был констатирован факт, где это произошло. Кроме того, в заявлении были противоречия в связи с фотофиксациями и адресами, так что не было законного основания предполагать, что несчастный случай произошёл именно в том месте. Когда происходит несчастный случай, падает снег с крыши, человек падает, поскользнувшись, всегда надо сообщать ещё и в муниципальную полицию, чтобы можно было оформить акт с указанием места, где это произошло", - пояснил Вилемсонс.

Из его ответа, кроме того, следует, что до проведения работ по ремонту улицы самоуправление эту яму засыпать не будет. Правда, местные жители могут сделать это сами.