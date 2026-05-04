Коварная яма и «жадная» дума: рижанка почти год не может добиться компенсации за травму (4)

© Lsm.lv 4 мая, 2026 11:14

Новости Латвии 4 комментариев

Прошло девять месяцев с того момента, когда женщина на ул. Гертрудес в центре Риги упала в незасыпанную яму, в которой когда-то росло дерево, и сломала руку. Здоровье к ней в полной мере так и не вернулось, компенсацию за травму от самоуправления она тоже не получила, яма тоже до сих пор на месте, рассказывает программа Латвийского ТВ 4. studija.

Дело было в июле прошлого года. Рижанка по имени Илзе Лаума стояла на улице и беседовала со знакомыми. Чтобы пропустить мчавшийся мимо велосипед, она сделала шаг назад и упала в приствольную яму, поросшую травой. Рука до сих пор не зажила и болит, Илзе Лаума перенесла две операции и продолжает лечиться.

Женщина считает: ей повезло, что у неё был с собой рюкзак, на который она и упала, иначе она бы разбила себе ещё и голову. 

"Я пенсионерка, не работаю, живу одна. Меня лишили всех моих занятий: я ухаживала за садом при церкви в Межапарке и преподавала украинцам латышский язык. Не говоря уже о непрерывной боли, которая до сих пор есть", - жалуется рижанка.

Яма, в которой когда-то росла липа, так и не засыпана по сей день.

Координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Мартиньш Вилемсонс не отрицает, что в этом месте когда-то росло дерево, но потом оно засохло, поэтому изначально там планировалось посадить новое. Однако из-за соображений, связанных с инженерными коммуникациями, было решено, что дерево там сажать нельзя.

"Во время реконструкции улицы эту ямку заделают. Реконструкцию планируется начать в этом году, сейчас объявлен тендер на всё благоустройство, он в процессе", - сказал Вилемсонс.

Потерпевшая обращалась в Рижское самоуправление по поводу компенсации, заодно поинтересовавшись, когда наконец роковую яму засыплют. Но самоуправление отделалось отговорками.

"Проблема в том, что женщина не вызвала полицию и не был констатирован факт, где это произошло. Кроме того, в заявлении были противоречия в связи с фотофиксациями и адресами, так что не было законного основания предполагать, что несчастный случай произошёл именно в том месте. Когда происходит несчастный случай, падает снег с крыши, человек падает, поскользнувшись, всегда надо сообщать ещё и в муниципальную полицию, чтобы можно было оформить акт с указанием места, где это произошло", - пояснил Вилемсонс.

Из его ответа, кроме того, следует, что до проведения работ по ремонту улицы самоуправление эту яму засыпать не будет. Правда, местные жители могут сделать это сами.

Комментарии (4)
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Партии нового кабинета поделили портфели: смотрите кому что досталось

Кандидат на пост премьер-министра, предложенный президентом страны, Андрис Кульбергс из партии «Объединенный список» (AS) в понедельник, 25 мая, отправится в Рижский замок, чтобы представить состав нового правительства.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Жестче, чем в Израиле: сторонников Палестины отходили дубинками в аэропорту Бильбао

В субботу, 23 мая, в аэропорт Бильбао (крупнейший аэропорт в испанской Стране Басков) прилетели шестеро баскских активистов из так называемой "Флотилии Сумуда", депортированные из Израиля, сообщает Publico.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Рижская дума, как водится, проснулась не от сирены, а от ощущения, что сирена может однажды прозвучать прямо под окнами. Чиновники торжественно представили населению план действий при воздушной тревоге.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

