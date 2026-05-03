До +24! Воскресенье будет менее солнечным; осадков пока нет, а облака уже есть

В ночь на воскресенье ожидается преимущественно сухая и ясная погода, будет дуть юго-западный и южный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха снизится до +5-10 градусов.

В Риге ночью - ясно, без осадков, слабый южный ветер, температура воздуха - от +8 до +10 градусов.

Днём во многих местах небо будут закрывать облака, но время от времени будет проясняться. Местами, преимущественно в восточных районах, ожидается небольшой дождь. Ветер будет слабым.

Воздух прогреется до +20-24 градусов, но в побережье во многих местах будет прохладнее - там температура будет не выше +12-18 градусов.

В столице тоже днём солнечная погода будет сменяться облачной, но осадков не ожидается. По-прежнему будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха повысится до +22-24 градусов, в северных районах Риги - на несколько градусов ниже.

Интенсивность ультрафиолетового излучения к середине дня достигнет средневысокого уровня.