За 25 тысяч евро исследуют, какие СМИ читают, смотрят и слушают в восточном приграничье

Исследование будет проводить компания SIA TNS Latvia, которая стала единственным претендентом, подавшим заявку на соответствующий тендер.

Цель исследования - получить репрезентативные данные, помимо прочего, об объёме и частоте пользования СМИ, о том, что устраивает в доступных СМИ, а что не удовлетворяет, а также узнать, изменились ли привычки слушания радио после прекращения трансляции Latvijas Radio 4, а если изменились, то как именно.

Кроме того, компания TNS Latvia должна будет выяснить, какого контента не хватает населению приграничья в доступных СМИ, и дать оценку потенциала нового контента/предложения.