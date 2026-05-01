Даёшь повышение минималки! Первомайские требования профсоюзов

ЛССП напоминает, что с этого года установленная в Латвии минимальная зарплата составляет 780 евро. Также с этого года на 40 евро вырос необлагаемый минимум - с 510 до 550 евро в месяц.

Профсоюз отмечает, что с 2025 года минимальная зарплата в Латвии устанавливается на основании правил Кабинета министров, которые предусматривают, что она должна составлять 46% от средней зарплаты по стране за предыдущий год. Однако намеченный в 2024 году с Министерством финансов график роста минимальной зарплаты в настоящее время отстает от темпов роста остальных зарплат.

ЛССП подчеркивает, что в большинстве стран Европейского союза (ЕС) референтное значение минимальной зарплаты по отношению к средней зарплате пропорционально выше, чем в Латвии, а уровень оплаты труда в Латвии - один из самых низких среди стран ЕС.

По расчетам ЛССП, в 2026 году получатель минимальной зарплаты в Эстонии и Литве при покупке товаров и услуг будет соответственно на 23% и 8,5% более платежеспособным, чем в Латвии.

Профсоюзы также указывают, что минимальную зарплату нужно рассматривать в совокупности с необлагаемым минимумом, поэтому ожидают переговоров для определения адекватного уровня минимальной зарплаты и необлагаемого минимума на 2027 год.

Также ЛССП подчеркивает необходимость пересмотреть и повысить льготы за иждивенцев, что критически важно для семей, особенно с низкими доходами.