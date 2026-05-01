Киев отказывается от «перемирия на День Победы», требуя долгосрочного прекращения огня

Украина требует долгосрочного прекращения огня в тотальной войне России вместо короткого перемирия на день парада, которое Кремль предложил президенту США Дональду Трампу. Киев обвинил Москву в стремлении получить несколько часов тишины для защиты военного парада, а не в стремлении к подлинному миру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что Киев сначала выяснит, "о чем именно идет речь", в ответ на предложение, поступившее в среду вечером после того, как президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом предложил временное перемирие.

"Мы уточним, о чем именно идет речь - о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", - написал Зеленский в посте на сайте X.

"Наше предложение - это долгосрочное прекращение огня, надежная и гарантированная безопасность для людей и прочный мир", - заявил президент Украины, поручив киевским переговорщикам связаться с американской стороной для уточнения деталей.

Москва настаивает на том, что предложение о параде в День Победы исходит от Кремля. Пресс-секретарь Путина заявил в четверг, что конкретные даты прекращения огня будут объявлены отдельно.

Дмитрий Песков заявил, что Трамп "активно поддержал инициативу, отметив, что этот праздник знаменует общую победу над нацизмом во Второй мировой войне".

Предложение Москвы было доведено только до администрации США, поскольку российские официальные лица по-прежнему отказываются от каких-либо контактов с Киевом.

Парад в Москве без танков

Ранее в апреле Россия объявила о кратковременном прекращении огня на Пасху. Для российских властей День Победы имеет то же символическое значение.

9 мая для России при Путине стало не просто праздником победы, а одним из самых важных праздников и публичной демонстрацией военной мощи Кремля.

В этом году, по словам Москвы, шоу будет значительно сокращено.

Парад в честь Дня Победы не будет включать в себя военную технику и курсантов в связи с "текущей оперативной обстановкой", как заявили в Кремле.

"Принимаются все меры, чтобы минимизировать опасность", - заявил ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, говоря о том, что Москва назвала "террористической угрозой" со стороны Украины.

Но то, что парад сокращен, рассматривается как важный показатель ситуации в российских вооруженных силах, нехватки личного состава и техники.

Парад в честь Дня Победы стал еще более символичным для Кремля после начала полномасштабного вторжения России на Украину в начале 2022 года, поскольку Москва использует образы и нарративы Второй мировой войны для поддержки своей войны.

В своей войне против Украины Россия повторила множество лозунгов и символов, идентичных тем, которые Советский Союз использовал во время Второй мировой войны, таких как "Мы можем сделать это снова" или "Мы можем повторить", которые теперь широко используются российскими солдатами в Украине.

Точно так же оранжево-черная георгиевская ленточка, которая раньше символизировала победу во Второй мировой войне, теперь стала одной из самых узнаваемых эмблем полномасштабного вторжения России в Украину, и ее носят сторонники нападения Москвы на соседнюю страну.

Москва связала эти два нарратива и с помощью языка, используя сложные формулировки для создания термина-заменителя, подразумевающего величие: например, называя свое полномасштабное вторжение на Украину "специальной военной операцией", точно так же, как она называет Вторую мировую войну "Великой Отечественной".

Сам Путин неоднократно заявлял, что во Второй мировой войне "советский народ воевал один", преуменьшая вклад союзников.

Накануне полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года Путин заявил, что его главными целями являются "денацификация" страны и "борьба с фашизмом" - эти заявления Москва никогда не подкрепляла доказательствами.

Популяризация этой риторики и прославление Путиным Дня Победы имеют свой собственный термин в русском языке: "победобезие", уничижительное слово, означающее гротескное гиперболическое празднование, или "победомания".

Украина дистанцировалась от памятных дат советской эпохи. В 2023 году Зеленский подписал закон, согласно которому память о Второй мировой войне в Украине переносится на 8 мая, что ставит ее в один ряд с большинством стран Европы.

Будучи частью Советского Союза, Украина понесла самые тяжелые потери во Второй мировой войне среди всех республик, входящих в его состав. По разным оценкам, потери Украины составили от 6 до 8 миллионов человек, включая солдат и мирных жителей, погибших в ходе боевых действий, оккупации и нацистских кампаний по уничтожению.