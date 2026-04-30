Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО) (2)

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 18:14

2 комментариев

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

Комментаторы потрясены случившимся:

«О, ужас, если это сделали люди, то где же они найдут душевный покой… у этих разрушителей не будет покоя на земле… допускаю, что тут замешан алкоголь или даже наркотики… животные не могли бы такого натворить.»

«Откуда берутся дегенераты? Конечно, из семей, где родители не занимаются воспитанием детей, не разговаривают с ними, не учат, что хорошо, а что плохо. Сужу по своим наблюдениям — живу рядом с детской площадкой. Родителям главное — не оторваться от телефона, а что в это время делает ребёнок, они не видят. Конечно, это не про всех, есть и внимательные родители. Но в основном — телефон в руках. Вот и результат.»

«Для этого поколения нет ничего святого — только пустота в душе, и она быстро распространяется из-за вседозволенности.»

«Ужас, как только поднялась рука сделать такое. Ну что ж, теперь у кармы будет серьёзная работа.»

«А потом эти ломатели и разрушители жалуются в интернете, что у нас ничего нет… что в других странах лучше… только, возможно, в других странах таких дегенератов меньше…»

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)

Главные новости

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов (2)

Наука 19:14

Наука 2 комментариев

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Читать
Загрузка

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Мир 2 комментариев

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Читать

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Важно 2 комментариев

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Читать

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 2 комментариев

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Читать

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Мир 2 комментариев

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

Читать

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Важно 18:15

Важно 2 комментариев

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

Читать