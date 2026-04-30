Трамп после звонка Путину заявил, что Украина потерпела поражение, а её ВВС уничтожены (1)

Neatkarīgā Rīta Avīze 30 апреля, 2026 14:35

Важно

Во время встречи с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потерпела военное поражение. Это заявление прозвучало вскоре после его телефонного разговора с Владимиром Путиным, пишет "Неаткарига" со ссылкой на «The Insider».

Трамп сказал: «Я думаю, что Украина разгромлена в военном отношении, не так ли? Вы бы об этом не узнали, если бы читали фейковые новости, но в военном отношении... Посмотрите на их флот! У них было 159 кораблей. Каждый корабль сейчас находится под водой». Он также добавил, что все украинские ВВС уничтожены.

159 кораблей, которые якобы все потоплены, ранее Трамп неоднократно использовал в контексте войны на Ближнем Востоке против Ирана. У ВМС Украины никогда не было столько военных кораблей, поэтому такое полное уничтожение флота не могло произойти.

В ходе тех же переговоров Трамп охарактеризовал беседу с Путиным как «очень хорошую» и выразил надежду, что по украинскому вопросу решение может быть найдено относительно быстро. Кремль охарактеризовал переговоры как «конструктивные и деловые» и подчеркнул, что Путин предложил объявить перемирие в Украине в День Победы, 9 мая, на что Трамп согласился.

Комментарии (1)
Главные новости

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Важно

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Важно

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
Важно

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции (1)

Важно 15:54

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет? (1)

Выбор редакции 15:51

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается (1)

Новости Латвии 15:40

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца (1)

Всюду жизнь 15:36

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

Важно 15:33

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам (1)

Мнения 15:29

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты (1)

Важно 15:21

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

