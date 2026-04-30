Трамп сказал: «Я думаю, что Украина разгромлена в военном отношении, не так ли? Вы бы об этом не узнали, если бы читали фейковые новости, но в военном отношении... Посмотрите на их флот! У них было 159 кораблей. Каждый корабль сейчас находится под водой». Он также добавил, что все украинские ВВС уничтожены.

159 кораблей, которые якобы все потоплены, ранее Трамп неоднократно использовал в контексте войны на Ближнем Востоке против Ирана. У ВМС Украины никогда не было столько военных кораблей, поэтому такое полное уничтожение флота не могло произойти.

В ходе тех же переговоров Трамп охарактеризовал беседу с Путиным как «очень хорошую» и выразил надежду, что по украинскому вопросу решение может быть найдено относительно быстро. Кремль охарактеризовал переговоры как «конструктивные и деловые» и подчеркнул, что Путин предложил объявить перемирие в Украине в День Победы, 9 мая, на что Трамп согласился.