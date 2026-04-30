Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Пришло время попрощаться»: именитая латвийская теннисистка завершила карьеру

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 15:14

36-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова, которая в течении своей карьеры была очень близка к попаданию в топ-10 мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация), объявила сегодня, 30 апреля, о завершении своей профессиональной карьеры. Теннисная карьера Севастовой несколько раз прерывалась травмами, что не помешало ей выиграть четыре титула WTA, сообщает LSM+.

Уроженка Лиепаи Анастасия Севастова признала, что ее теннисная карьера была похожа на американские горки, полные взлетов и падений, приносящих как радость, так и испытания.

«Я горжусь всем, чего достигла, и еще больше польщена отношениями и дружбой, которые я завязала со многими замечательными людьми, — написала Анастасия Севастова в социальных сетях. — Никогда не бывает легко прощаться с тем, что ты действительно любишь, но после тщательного обдумывания я приняла решение. Пришло время попрощаться с профессиональным теннисом».

Анастасия Севастова особенно поблагодарила свою семью и ближайших друзей с глубочайшей благодарностью и безграничной любовью.

По окончании своей теннисной карьеры Анастасия Севастова занимала в мировом рейтинге 195-е месте, являясь третьей ракеткой Латвии после Алены Остапенко и Дарьи Семенистой. Ее наивысшая позиция — 11-е место в октябре 2018 года.

На уровне турниров «Большого шлема» лучшим достижением Севастовой стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2018 года. Эта теннисистка также представляла Латвию на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

 

 
 
 
 
 
А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать
Важно

А на руках двое детей: бюрократы от здравоохранения отказали в лекарстве умирающей и предлагают ей подождать

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром»
Важно

Умрём в безопасности: рижан шокировало видео разворота пожарных на улице с «модальным фильтром» (1)

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Важно

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

ЕЦБ сохраняет ставку на уровне 2% на фоне роста инфляции

Европейский центральный банк уже третье заседание подряд сохраняет ставку на уровне 2%, несмотря на рост инфляции и замедление роста в зоне евро. ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки на минимальном за более чем два года уровне, как и ожидали рынки.

К Латвии подходит тёплый атмосферный фронт: что будет?

Рано утром в четверг температура воздуха в нескольких местах Видземе опустилась до -5 градусов, согласно данным метеорологических станций.

Непредвиденные обстоятельства: доставка ветряков в Латвию откладывается

Специальные перевозки ветрогенераторов из эстонского порта Палдиски в Латвию, которые должны были начаться вечером 1 мая, откладываются из-за непредвиденных обстоятельств с латвийской стороны и начнутся 7 мая.

Особняк за 4 млн фунтов превратился в джунгли: в подвале нашли тело жильца

В лондонском Челси раскрылась история, в которой есть всё: особняк за миллионы фунтов, заросли выше забора, крысы, лисы, разгневанные соседи и тело жильца, найденное в подвале.

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма

Сейм 30 апреля утвердил поправки к закону о квартирной собственности, направленные на модернизацию управления многоквартирными домами и упрощение процедур для владельцев жилья.

У латышей — синодом спасателя: Левитс про подготовку к выборам

В Латвии по мере приближения выборов растёт политическая напряжённость и становится более жёсткой риторика политиков, однако это нормальный демократический процесс, заявил в интервью программе TV3 «900 секунд» бывший президент Латвии Эгилс Левитс. При этом он подчеркнул, что демократия в Латвии стабильна, а у избирателей на этот раз есть широкий политический выбор.

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

