«Пришло время попрощаться»: именитая латвийская теннисистка завершила карьеру

Уроженка Лиепаи Анастасия Севастова признала, что ее теннисная карьера была похожа на американские горки, полные взлетов и падений, приносящих как радость, так и испытания.

«Я горжусь всем, чего достигла, и еще больше польщена отношениями и дружбой, которые я завязала со многими замечательными людьми, — написала Анастасия Севастова в социальных сетях. — Никогда не бывает легко прощаться с тем, что ты действительно любишь, но после тщательного обдумывания я приняла решение. Пришло время попрощаться с профессиональным теннисом».

Анастасия Севастова особенно поблагодарила свою семью и ближайших друзей с глубочайшей благодарностью и безграничной любовью.

По окончании своей теннисной карьеры Анастасия Севастова занимала в мировом рейтинге 195-е месте, являясь третьей ракеткой Латвии после Алены Остапенко и Дарьи Семенистой. Ее наивысшая позиция — 11-е место в октябре 2018 года.

На уровне турниров «Большого шлема» лучшим достижением Севастовой стал выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2018 года. Эта теннисистка также представляла Латвию на Олимпийских играх 2021 года в Токио.