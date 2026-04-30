Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

С пятницы страховка ОСТА обязательна для велосипедов на электротяге

© Lsm.lv 30 апреля, 2026 16:20

Новости Латвии 0 комментариев

Среди жителей нет особого энтузиазма по поводу полисов обязательного гражданско-правового страхования (OCTA) для самодвижущихся велосипедов, отмечают страховщики. За несколько недель с момента, как их можно оформить, было заключено 103 полиса. С 1 мая такие полисы стали обязательными для самодвижущихся велосипедов, которые уже месяц необходимо регистрировать в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). С начала апреля зарегистрировано 195 таких транспортных средств.

С пятницы, 1 мая, участие в дорожном движении незарегистрированных самодвижущихся велосипедов запрещено. Кроме того, им запрещено передвигаться по тротуарам. Также с этой даты для них обязательно наличие полиса OCTA.

Руководитель департамента коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстер пояснил, что регистрация обязательна как для физических, так и для юридических лиц, и на данный момент уже зарегистрировано 195 таких транспортных средств:
«Это точно не окончательное число — сейчас в очереди на регистрацию находятся ещё около 40 транспортных средств, по которым необходимо проверить предоставленную информацию».

Точно оценить, сколько самодвижущихся велосипедов остаются незарегистрированными, сложно. Однако, как отметил Малмейстер, в будущем при покупке такого транспорта регистрация будет происходить автоматически. Штраф за езду на незарегистрированном транспортном средстве или без полиса OCTA может составлять от 30 до 200 евро.

Страховщики сообщили, что на данный момент оформлено 103 полиса OCTA. Представитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Агрис Дауксте отметил, что регистрация началась недавно, поэтому владельцам требуется время, чтобы адаптироваться к новым правилам. При этом опыт с электросамокатами показывает, что часть людей может так и не застраховать свой транспорт.

«Если посмотреть на электросамокаты, которые уже почти год подлежат обязательной регистрации и страхованию, то юридические лица застраховали их практически на 100%. У физических лиц ситуация хуже — примерно только 40% оформили страховку», — рассказал Дауксте.

Полис OCTA для самодвижущегося велосипеда может стоить около 25–30 евро в год.

Отдельной проблемой остаётся понимание жителями, что именно считается самодвижущимся велосипедом. В CSDD поясняют, что это велосипед с электромотором мощностью до 1 кВт, способный двигаться без педалирования, при этом максимальная скорость с мотором не превышает 25 км/ч. Основное отличие от электровелосипеда в том, что у последнего мотор работает только во время вращения педалей.

Латвийское радио в Риге пообщалось с курьерами, передвигающимися на таких велосипедах. На вопрос о новых правилах они ответили:
«Мы этим занимаемся. Велосипед уже зарегистрирован — сделали это ещё в августе, когда его купили. Сейчас страховки нет, но планируем оформить. Мы в курсе — нас информируют партнёры, и мы следим за этим».

«Да, мы соблюдаем правила. Они нужны для нашей безопасности и безопасности пешеходов. Мы уважаем правила и, с Божьей помощью, можем их соблюдать».

Ещё один курьер рассказал, что знает о новых требованиях, но пока по разным причинам не может оформить регистрацию и страховку, поэтому временно будет пользоваться обычным велосипедом.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция
Важно

Это не случайный «гоп-стоп». Пострадавший в переходе сам начал драку: полиция (4)

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака
Важно

«Первыми пойдут те, кто живет от получки до получки»: Лидака (3)

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма
Важно

Эти изменения коснутся всех владельцев квартир в многоэтажках: решение Сейма (1)

Торговали без экселя и маркетинга за тысячи километров — археологи разгадали тайну испанской бронзы у древних викингов

Наука 19:14

Наука 0 комментариев

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Археологи нашли в Испании шесть ранее неизвестных шахт бронзового века - и эта находка может объяснить давнюю загадку: откуда у древних скандинавов был металл для украшений, оружия и ритуальных предметов.

Читать
Загрузка

Вывесивший флаг ЭССР эстонец выиграл суд: штраф следует отменить

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Депутат Рийгикогу Яак Валге обратился в суд с требованием отменить назначенный ему штраф за вывешивание флага ЭССР, и в четверг суд удовлетворил его иск, сообщает Elu24. 

Читать

Всё что могли сделали неправильно: на IT-систему выборов нужно ещё полмиллиона

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Работы по улучшению IT-систем выборов, которые будут выполнять SIA Latvijas mobilais telefons (LMT), SIA Tet и Latvijas valsts meži (LVM), обойдутся в 580 тысяч евро — это дешевле, чем планировалось ранее. Об этом сообщили депутатам комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Читать

Закрыли цветочками: жители Риги обнаружили надписи на русском на привокзальной площади

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

В социальной сети TikTok появилось видео, на котором видна закрытая ранее цветочными кадками надпись на русском языке.

Читать

Мессенджер Max признали шпионским приложением

Мир 18:28

Мир 0 комментариев

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

Крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare пометил домен российского "национального" мессенджера Max как шпионское программное обеспечение. Ранее так же пометили приложение "Телега", после чего его удалили из App Store.

Читать

В Латгале завтра наступит лето — а как в остальных местах? Прогноз на 1 мая

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

Первый день мая в Латвии будет самым теплым с осени, но самым прохладным из предстоящих четырех выходных, прогнозируют синоптики.

Читать

«Нет ничего святого!» Вандалы осквернили христианскую святыню в Латвии (ВИДЕО)

Важно 18:14

Важно 0 комментариев

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

Начало Кегумской «Горы крестов» относится к 1997 году. Со временем это место стало популярной христианской святыней, куда люди приходят зажечь свечу в память об умерших и помолиться. С сожалением приходится констатировать, что не у всех это место вызывает чувство покоя — неизвестные осквернили святыню. Вандалы ломали кресты, пинали свечи и цветы, разрушая всё вокруг.

Читать