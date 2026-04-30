С пятницы страховка ОСТА обязательна для велосипедов на электротяге

С пятницы, 1 мая, участие в дорожном движении незарегистрированных самодвижущихся велосипедов запрещено. Кроме того, им запрещено передвигаться по тротуарам. Также с этой даты для них обязательно наличие полиса OCTA.

Руководитель департамента коммуникаций CSDD Мартиньш Малмейстер пояснил, что регистрация обязательна как для физических, так и для юридических лиц, и на данный момент уже зарегистрировано 195 таких транспортных средств:

«Это точно не окончательное число — сейчас в очереди на регистрацию находятся ещё около 40 транспортных средств, по которым необходимо проверить предоставленную информацию».

Точно оценить, сколько самодвижущихся велосипедов остаются незарегистрированными, сложно. Однако, как отметил Малмейстер, в будущем при покупке такого транспорта регистрация будет происходить автоматически. Штраф за езду на незарегистрированном транспортном средстве или без полиса OCTA может составлять от 30 до 200 евро.

Страховщики сообщили, что на данный момент оформлено 103 полиса OCTA. Представитель Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Агрис Дауксте отметил, что регистрация началась недавно, поэтому владельцам требуется время, чтобы адаптироваться к новым правилам. При этом опыт с электросамокатами показывает, что часть людей может так и не застраховать свой транспорт.

«Если посмотреть на электросамокаты, которые уже почти год подлежат обязательной регистрации и страхованию, то юридические лица застраховали их практически на 100%. У физических лиц ситуация хуже — примерно только 40% оформили страховку», — рассказал Дауксте.

Полис OCTA для самодвижущегося велосипеда может стоить около 25–30 евро в год.

Отдельной проблемой остаётся понимание жителями, что именно считается самодвижущимся велосипедом. В CSDD поясняют, что это велосипед с электромотором мощностью до 1 кВт, способный двигаться без педалирования, при этом максимальная скорость с мотором не превышает 25 км/ч. Основное отличие от электровелосипеда в том, что у последнего мотор работает только во время вращения педалей.

Латвийское радио в Риге пообщалось с курьерами, передвигающимися на таких велосипедах. На вопрос о новых правилах они ответили:

«Мы этим занимаемся. Велосипед уже зарегистрирован — сделали это ещё в августе, когда его купили. Сейчас страховки нет, но планируем оформить. Мы в курсе — нас информируют партнёры, и мы следим за этим».

«Да, мы соблюдаем правила. Они нужны для нашей безопасности и безопасности пешеходов. Мы уважаем правила и, с Божьей помощью, можем их соблюдать».

Ещё один курьер рассказал, что знает о новых требованиях, но пока по разным причинам не может оформить регистрацию и страховку, поэтому временно будет пользоваться обычным велосипедом.