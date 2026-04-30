На этих выборах в Сейм возможны отклонения от плана: глава ЦИК

При этом сами сроки подачи списков останутся без изменений — с 20 июня по 5 июля.

Как пояснил Звиедрис агентству LETA, ранее хорошей практикой считалось предоставление партиям примерно за месяц возможности подготовиться и ознакомиться с процессом подачи списков. Планировалось создать систему, интегрированную с базами данных государственных учреждений, например, с Департаментом по делам гражданства и миграции (PMLP). В таком случае для формирования списка кандидатов было бы достаточно «нажать кнопку», чтобы автоматически подтянуть необходимые данные.

Однако из-за смены разработчика система не готова. Поэтому планируется использовать порядок, аналогичный выборам в Европарламент в 2024 году: списки кандидатов будут подаваться в виде таблиц, затем данные проверят и загрузят в систему.

С учётом прежней практики, уже с 20 мая партиям следовало бы предоставить возможность ознакомиться с порядком подачи списков. Однако, по словам Звиедриса, возможны временные задержки в реализации этого этапа.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров на заседании по кризисному управлению во вторник решил передать разработку избирательных систем государственным или частично государственным компаниям — Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži.