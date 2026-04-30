«Вы же губите бизнес, остановитесь!» Нет, депутаты Рижской думы не остановятся — объясняем почему (2)

Редакция PRESS 30 апреля, 2026 10:05

Важно 2 комментариев

«Последний план отдельных депутатов Рижской думы по ликвидации кольцевого движения вокруг церкви Старой Гертруды нанесёт ущерб предпринимательской деятельности на близлежащих улицах, создав очередной полупустой район в центре столицы, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.

Превращение функционирующих улиц с доступными парковочными местами в очередной труднопроходимый лабиринт, в котором парковки больше не предусмотрены, ударит по экономической активности района, приведет к сокращению рабочих мест и доходов.

Предприятия, магазины и заведения общественного питания потеряют посетителей, поскольку покупателям важно подъехать, купить и увезти, а предпринимателям — иметь возможность привезти и вызгрузить товар и продукты. Единственный способ стимулировать экономическую активность в центрах городов — сделать улицы проезжими. Сделайте улицу Гертрудес менее доступной для транспорта, и бизнес оттуда исчезнет. Как это уже происходит в Старом городе.

В ходе дебатов, однако, прозвучала правильная мысль о том, как сделать Гертрудинскую церковь более доступной для посетителей и туристов — но для этого достаточно обозначить несколько пешеходных переходов у церкви, а также установить знак ограничения скорости 30 еще за некоторое расстояние до въезда в нынешнюю мощеную площадь. Такие улучшения можно осуществить за несколько дней, и они не повредят экономической активности, не приведут к сокращению рабочих мест и налоговых поступлений».

Комментарий Press.lv:

Прекрасный тост, как сказали бы на Кавказе! Все правильно написал Имант Лиепиньш, только написал он это в пустоту. «Отдельным депутатам Рижской думы» абсолютно наплевать на предпринимательскую среду, рабочие места и налоговые поступления. Наплевать им на это ровно по той причине, что их зарплаты абсолютно не зависят ни от предпринимательской среды в городе, ни от налоговых поступлений. Точнее, они не видят никакой связи между своими зарплатами и состоянием дел в городе.

А надо будет – они соберутся на очередное заседание и повысят себе зарплаты. Независимо от того, сколько денег в городской казне – уж себе то на зарплаты они всегда найдут. На дороги, на школы, на больницы может и не найдут – призовут подтянуть пояса и потерпеть. Но вот себе на зарплаты найдут всегда.

Именно поэтому они творят и будут творить что хотят, и никакие аргументы «в пользу бизнеса» из не убедят. Их убедит только прямая связь их зарплат с состоянием городского бюджета, но... кто ж вам позволит такую связь установить? Уж точно не нынешнее думское большинство.      

Так что придется терпеть и ликвидацию кругового движения у Гертруды, и блокированную улицу Варну и много, много, много чего еще.

А что делать – вы(мы) сами их выбрали. Раньше думать надо было. Когда бюллетени в урну опускали.

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Латвийцам советуют запасаться лекарствами: эксперты (2)

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Готовность сферы здравоохранения к кризисным ситуациям улучшается, однако недостаточно быстро. Существуют планы разного уровня, сеть ответственных учреждений, проводятся учения и анкетирование, однако, как признают работники здравоохранения, все это происходит фрагментировано.

Долг сектора госуправления Латвии составил 46,9% от ВВП: это много или мало? (2)

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Общий долг сектора госуправления Латвии в конце прошлого года составил 46,9% от валового внутреннего продукта (ВВП), говорится в годовом отчете Госказны.

Пострадавших от группы мошенников приглашают обратиться в полицию (2)

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Полиция Латгалии призывает жертв группы мошенников, передавших деньги некоему мужчине, обратиться в полицию, сообщила LETA Государственная полиция (ГП).

Уж не агенты ли вы Кремля, кунги? Pietiek наехал на организаторов пикета против ветропарков (2)

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

«В латвийском общественном пространстве немало организаций, которые смело выступают «от имени народа». У некоторых это даже заранее подсказывает само название. Например, «Смелость действовать». Смелость — это, конечно, хорошо. Вопрос только в том, что именно делать и в чьих интересах? – вопрошает анонимный автор портала Pietiek.com, комментируя прошедший давеча у Кабинета министров пикет против строительства ветропарков.

Операция понарошку оказалась лучше настоящей: что нашли врачи через 10 лет (2)

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Одна из самых частых операций на колене неожиданно получила очень неудобный вопрос: а что, если многим пациентам она вообще не помогает?

Не ходите в травмпункт снимать клещей: что врачи советуют? (2)

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Прошедшая зима была очень благоприятной для вредителей, и сезон активности клещей в Латвии уже начался. Только в Екабпилсской региональной больнице в этом году снято уже 12 клещей, при этом первый - 26 марта.

Смена командования натовской дивизии «Север», дислоцированной в Адажи (2)

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

Многонациональная дивизия НАТО «Север» проведет в четверг на военной базе Адажи церемонию смены командующего, в ходе которой генерал-майор Вооруженных сил Дании Ульрих Эссеман-Бек сменит нынешнего командующего, генерал-майор Йете Альбинус.

