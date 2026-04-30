Превращение функционирующих улиц с доступными парковочными местами в очередной труднопроходимый лабиринт, в котором парковки больше не предусмотрены, ударит по экономической активности района, приведет к сокращению рабочих мест и доходов.

Предприятия, магазины и заведения общественного питания потеряют посетителей, поскольку покупателям важно подъехать, купить и увезти, а предпринимателям — иметь возможность привезти и вызгрузить товар и продукты. Единственный способ стимулировать экономическую активность в центрах городов — сделать улицы проезжими. Сделайте улицу Гертрудес менее доступной для транспорта, и бизнес оттуда исчезнет. Как это уже происходит в Старом городе.

В ходе дебатов, однако, прозвучала правильная мысль о том, как сделать Гертрудинскую церковь более доступной для посетителей и туристов — но для этого достаточно обозначить несколько пешеходных переходов у церкви, а также установить знак ограничения скорости 30 еще за некоторое расстояние до въезда в нынешнюю мощеную площадь. Такие улучшения можно осуществить за несколько дней, и они не повредят экономической активности, не приведут к сокращению рабочих мест и налоговых поступлений».

Комментарий Press.lv:

Прекрасный тост, как сказали бы на Кавказе! Все правильно написал Имант Лиепиньш, только написал он это в пустоту. «Отдельным депутатам Рижской думы» абсолютно наплевать на предпринимательскую среду, рабочие места и налоговые поступления. Наплевать им на это ровно по той причине, что их зарплаты абсолютно не зависят ни от предпринимательской среды в городе, ни от налоговых поступлений. Точнее, они не видят никакой связи между своими зарплатами и состоянием дел в городе.

А надо будет – они соберутся на очередное заседание и повысят себе зарплаты. Независимо от того, сколько денег в городской казне – уж себе то на зарплаты они всегда найдут. На дороги, на школы, на больницы может и не найдут – призовут подтянуть пояса и потерпеть. Но вот себе на зарплаты найдут всегда.

Именно поэтому они творят и будут творить что хотят, и никакие аргументы «в пользу бизнеса» из не убедят. Их убедит только прямая связь их зарплат с состоянием городского бюджета, но... кто ж вам позволит такую связь установить? Уж точно не нынешнее думское большинство.

Так что придется терпеть и ликвидацию кругового движения у Гертруды, и блокированную улицу Варну и много, много, много чего еще.

А что делать – вы(мы) сами их выбрали. Раньше думать надо было. Когда бюллетени в урну опускали.