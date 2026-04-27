Поживите так полгода: Рижская дума не собирается отменять изменения в Гризинькалнсе

© LETA 27 апреля, 2026 18:00

Несмотря на возражения многих жителей, Рижская дума пока не планирует отказываться от изменений в организации движения в Гризинькалнсе, где, в частности, перекрыли сквозное движение по улице Варну.

Председатель комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло («Прогрессивные») пояснила, что самоуправление полгода будет тестировать влияние этих изменений и лишь потом, если понадобится, примет решение о возможных изменениях.

Котелло признала, что наибольшее недовольство жителей вызвало решение разделить улицу Варну на две части, а посередине перекрыть движение, что, по ее словам, необходимо для предотвращения использования улицы в качестве транзитной.

На портале Manabalss.lv уже собрано 2784 подписи за отмену изменений в организации движения в рижском районе Гризинькалнс. Инициатор частной инициативы Вячеслав Макаров упрекает, что цели изменений движения транспорта сформулированы слишком обобщенно и оторваны от реальности, а принятые решения несоразмерны, недостаточно обоснованы данными и анализом фактов, а также ведены без вовлечения жителей района в процесс принятия решений.

Как ранее сообщил агентству LETA директор департамента внешней среды и коммуникации Рижской думы Кристап Каулиньш, сначала подписи проверят, затем заявление поступит в самоуправление и будет передано департаменту для его оценки. Примерно в течение трех месяцев департамент может представить промежуточный отчет о ситуации.

В это время будут наблюдать за тем, что происходит на территории, где введены изменения, будут проводиться встречи с жителями для получения обратной связи. Также Рижская дума намерена обсудить с Службой неотложной медпомощи возможные решения, чтобы не препятствовать своевременному прибытию медбригад к пациентам.

Как уже сообщалось, с 20 апреля на нескольких улицах Гризинькалнса введена платная парковка, а на отдельных улицах введены дополнительные изменения в организации движения — установлены ограничения скорости, ограничен сквозной проезд, запрещена парковка транспортных средств на тротуарах, обустроена велополоса и введено одностороннее движение.

Зона ограничения скорости до 20 км/ч введена на улицах Варну, Алаукста, Звайгжню, Лабораторияс, Терезес и Лауку, где много пешеходов. На улицах Ата, Стадиона, Рудолфа и Сапиеру введено ограничение скорости 30 км/ч. На улице Алауста и улице Стадиона запрещена парковка автомобилей на тротуарах, а парковочные места организованы на проезжей части.

На улице Звайгжню обустроена велополоса против существующего одностороннего движения. На улице Варну у перекрестка с улицей Лабораторияс запрещен сквозной проезд автотранспорта в обоих направлениях для снижения потока автомобилей, использующих эту улицу как маршрут с улицы Таллинас на улицу Пернавас.

На улице Лауку сужена проезжая часть с созданием безопасной зоны у Гризинькалнской средней школы, а также введено одностороннее движение в направлении от Таллинас к Пернавас, чтобы снизить интенсивность движения возле школы.

Изменения были внесены по инициативе Общества жителей Гризинькалнса. В него входят около 100 членов, и противники изменений считают, что этого числа недостаточно, чтобы это общество могло говорить от имени всего района.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском
Sorry! ИИ на городском портале Риги не говорит на английском

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок
«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

О'Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

«Труды Карла Маркса — это обязательная литература»: Лиепниекс

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Террористы готовили убийство двух человек: граждане Латвии под подозрением

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Одна перемена в тренировках может добавить годы жизни

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Вопрос сложный: коалиция не смогла решить судьбу второго пенсионного уровня

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

