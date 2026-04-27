Наконец откажемся от перевода стрелок? Министры занялись «летним временем»

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 18:42

На встрече министров сообщения стран Балтии, которая пройдет с 18 по 19 мая в Таллинне, планируется обсудить возможность отказа от сезонного перевода часов, сообщили в Министерстве сообщения.

Министерство получило письмо от министра транспорта и связи Литвы с вопросами, которые планируется рассмотреть на встрече министров сообщения трех стран Балтии, в том числе о позиции транспортной отрасли в связи с возможным отказом от сезонного перевода часов, сообщили в министерстве.

По данному вопросу Минсообщения тесно координирует свои действия с Министерством экономики, в компетенцию которого входит принятие решений о переводе времени в Латвии.

Министру сообщения Атису Швинке важно выяснить мнение отрасли, однако в ходе дискуссий в Таллинне он выразит общую национальную позицию Латвии, согласованную на межведомственном уровне, подчеркнули в министерстве.

Ранее в Минэкономики сообщили, что Латвия в целом поддерживает отказ от сезонного перевода часов и после принятия нормативного регулирования готова перейти на летнее время. В министерстве объяснили, что данная позиция была утверждена на заседании Кабинета министров 19 февраля 2019 года.

В то же время, прежде чем принимать решения, странам Балтии и их ближайшим соседям следует достичь соглашения о выборе часового пояса, который будет установлен в качестве основного времени после отмены сезонного перевода часов, отметили в Минэкономики.

В министерстве указали, что перед принятием решений Европейская комиссия должна провести полноценную и всестороннюю оценку влияния. Такая оценка должна охватывать не только прямые и косвенные экономические издержки, но и другие важные аспекты: влияние на функционирование внутреннего рынка, общественное здравоохранение, транспорт и трансграничные услуги, цифровые системы, а также региональные и географические особенности.

Латвия готова участвовать в дискуссиях и провести оценку возможных решений, если рассмотрение вопроса будет возобновлено на уровне Европейского союза (ЕС) с целью достижения согласованной и скоординированной позиции по всему ЕС, в том числе на уровне стран Балтии, отметили в Минэкономики.

Как сообщалось, министр транспорта и связи Литвы Юрас Таминскас обратился к министрам Латвии, Польши, Швеции, Финляндии и Эстонии с просьбой отказаться от перехода на зимнее и летнее время.

Комментарии (0)

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза
Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Вдруг в Латвию поедут? Браже внесла в «черный список» россиян с Венецианской биеннале

«Ветер разрушил наш склад!» У жителей просят помощи: нужны сотни тарелок

О’Лири: зимой два-три авиаперевозчика могут обанкротиться! airBaltic в том числе

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Откровенный глава крупнейшей европейской авиакомпании назвал Wizz Air и airBaltic среди перевозчиков, находящихся в зоне риска. Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что из-за стремительного роста цен на нефть до конца года «два-три европейских авиаперевозчика могут обанкротиться».

Загрузка

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

Политолог Юргис Лиепниекс высказал в социальной сети X мнение, что труды Карла Маркса - обязательная литература для тех, кто хочет всерьез разбираться в политике, идеологиях и обществе.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

13 граждан разных стран, включая одного литовца, подозреваются в действиях в террористических целях, в том числе в покушении на убийство проживающего в Литве лидера башкирского национального движения Руслана Габбасова и общественного деятеля Валдаса Барткявичюса, собирающего помощь для Украины.

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Долгая жизнь может зависеть не только от того, сколько человек тренируется, но и от того, насколько разные нагрузки он выбирает. Новое исследование показало: разнообразие физической активности связано с более низким риском смерти.

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Дискуссия о выплате жителям накопленного капитала второго пенсионного уровня для покрытия расходов на лечение будет продолжена на заседании совета формирующих правительство партий через неделю, сообщил агентству ЛЕТА после состоявшегося в понедельник заседания коалиционных партий руководитель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис.

Нечто невиданное: цены на электричество вдруг уменьшились в 2,4 раза

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

Средняя цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе снизилась в 2,4 раза — до 35,81 евро за мегаватт-час (MWh), сообщили в Latvenergo.

