На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

© LETA 27 апреля, 2026 10:55

0 комментариев

В Рижской Восточной клинической университетской больнице в результате возможного несчастного случая погиб сотрудник. Как рассказала агентству ЛЕТА представитель больницы Илга Намниеце, сегодня на рабочем месте в больнице был найден мертвым сотрудник.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Восточная больница выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и коллегам работника.

В соответствии с Общим регламентом по защите данных больница не предоставляет дополнительной информации об инциденте.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня полиция получила вызов в больницу в связи с возможным несчастным случаем, в котором погибла сотрудница больницы.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если это повлекло за собой смерть человека.
 

Дороги и законы: изменения правил дорожного движения
Дороги и законы: изменения правил дорожного движения

Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах
Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

