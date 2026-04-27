На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

На месте происшествия работают сотрудники Государственной полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Восточная больница выражает глубокие соболезнования семье, родственникам и коллегам работника.

В соответствии с Общим регламентом по защите данных больница не предоставляет дополнительной информации об инциденте.

В Государственной полиции агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня полиция получила вызов в больницу в связи с возможным несчастным случаем, в котором погибла сотрудница больницы.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по статье Уголовного закона о нарушении правил охраны труда, если это повлекло за собой смерть человека.

