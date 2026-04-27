Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 11:35

Важно 0 комментариев

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

"Готовлюсь лететь в Соединённое Королевство (Великобританию), и, к сожалению, British Airways больше не выполняет эти рейсы. Осталось два варианта: лететь либо Ryanair, либо airBaltic. Выбор нерадостный, но если уж выбирать из двух зол, то я всё-таки остановился на airBaltic.

Интуиция и другие чувства меня не подвели!

Только прошёл онлайн-регистрацию на рейс, как понял, что нужно докупить дополнительные килограммы ручной клади. За лишние 4 кг пришлось заплатить почти 30 евро. Думал, что теперь всё в порядке и я спокойно полечу с маленьким чемоданом и сумкой для ноутбука… но нет!

Решил проверить размеры. Чемодан подошёл идеально, а вот с сумкой для ноутбука возникла проблема. По правилам она считается «личной вещью» и должна быть заметно меньше чемодана. В любой другой авиакомпании это обычно не вызывает вопросов, но у меня ноутбук с экраном 17,5 дюйма, и сумка из-за него на несколько сантиметров превышает лимиты airBaltic.

Связался с авиакомпанией и узнал, что у меня сейчас три варианта:

Лететь без ноутбука;
Заплатить ещё 60 евро за второе место ручной клади (из-за 5 см!);
Не брать маленький чемодан, а заменить его сумкой для ноутбука.

Это заставило задуматься.

В авиакомпании, услугами которой я всегда пользовался (то есть британской), таких проблем никогда не было! Там никто не бегал и не выискивал, как бы побольше «содрать» с пассажиров. Британцы бесплатно предлагали хотя бы небольшую закуску и воду. А в airBaltic даже за стакан воды, чтобы запить таблетку, нужно заплатить (друзья рассказали)!

Дело даже не в деньгах, а в отношении!

Каждые несколько лет жители Латвии через правительство вливают в airBaltic десятки миллионов евро из денег налогоплательщиков. Компания работает в убыток, а руководство получает астрономические зарплаты за «неэкономное» хозяйствование. При этом государству принадлежит доля в компании, что означает: государственные представители прекрасно знают, что там происходит.

Цены на билеты при этом значительно выше — в два раза и больше, чем было у британской компании!

Всё это я написал лишь для того, чтобы акцентировать одну мысль — отношение. Какое отношение у компании к обществу, которое постоянно её спонсирует?

Каждый думает и поступает как хочет, но моё личное решение: лучше лететь через Литву или Польшу, но подальше от «национальной» авиакомпании!", - написал он.

В комментариях люди отметили, что стараются выбирать другого авиаперевозчика всегда, когда это возможно. В основном из-за слишком высоких цен и отсутствующего сервиса.

Но многие отметили, что интернет в салоне самолетов airBaltic - это большое преимущество. И он компенсирует другие минусы.

А кто-то посоветовал автору текста просто сдавать в багаж маленький чемодан и лететь с одной сумкой для ноутбука. Это дороже, зато - решение.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

