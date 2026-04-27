«Состояние здоровья жителей Латвии очень печальное. И люди недостаточно занимаются спортом, оправдываясь тем, что носят коробки на работе или работают в саду, но это не считается», — сказал врач.

Латковскис убежден, что людям нужен настоящий спорт, чтобы они потели, и спорт должен включать в себя как кардио, так и аэробную нагрузку, где мы бегаем, двигаемся и повышаем пульс. По крайней мере 3,5 часа в неделю должно быть именно так, это было бы очень хорошо, но параллельно нужно заниматься и силовыми тренировками. Но многие об этом не задумываются, забывают или просто не знают. Не нужно накачивать мышцы, но нужно поддерживать их в тонусе, чтобы они двигались и не расслаблялись. Можно ходить в спортзал и поднимать тяжести. Идеальным вариантом, особенно если есть проблемы со спиной, является посещение физиотерапевта для выполнения упражнений, рекомендует кардиолог.

Курение по-прежнему широко распространено в Латвии, что, безусловно, значительно усугубляет ситуацию и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Латковскис также считает, что огромной проблемой является недостаточная осведомленность населения о вопросах здоровья.

У нас до сих пор есть 50-60-летние люди, которые обращаются к врачу с острым инфарктом миокарда и не знают, какой у них уровень холестерина. Практика показывает, что у многих он в два-три раза выше нормы. Уровень холестерина, согласно современным требованиям, должен быть намного ниже, особенно при наличии других факторов — кто-то из членов семьи болел, высокое кровяное давление, диабет, курение, особенно у мужчин после 50 лет — почти у каждого в Латвии слишком высокий уровень холестерина, и после 40 лет определенно необходимо начать принимать лекарства, считает Латковскис.