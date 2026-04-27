Кардиолог шокирован тем, что латвийцы покупают в супермаркетах (2)

Редакция PRESS 27 апреля, 2026 09:27

Важно

Густав Латковскис, кардиолог из Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня и профессор Латвийского университета, заявил, что, когда он ходит по магазинам, он видит, что люди кладут в свои тележки. Увиденное его не радует, потому что большая часть покупок — это нездоровая пища, пишет nra.lv со ссылкой на программу «Nra.lv sarunas».

«Состояние здоровья жителей Латвии очень печальное. И люди недостаточно занимаются спортом, оправдываясь тем, что носят коробки на работе или работают в саду, но это не считается», — сказал врач.

Латковскис убежден, что людям нужен настоящий спорт, чтобы они потели, и спорт должен включать в себя как кардио, так и аэробную нагрузку, где мы бегаем, двигаемся и повышаем пульс. По крайней мере 3,5 часа в неделю должно быть именно так, это было бы очень хорошо, но параллельно нужно заниматься и силовыми тренировками. Но многие об этом не задумываются, забывают или просто не знают. Не нужно накачивать мышцы, но нужно поддерживать их в тонусе, чтобы они двигались и не расслаблялись. Можно ходить в спортзал и поднимать тяжести. Идеальным вариантом, особенно если есть проблемы со спиной, является посещение физиотерапевта для выполнения упражнений, рекомендует кардиолог.

Курение по-прежнему широко распространено в Латвии, что, безусловно, значительно усугубляет ситуацию и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Латковскис также считает, что огромной проблемой является недостаточная осведомленность населения о вопросах здоровья.

У нас до сих пор есть 50-60-летние люди, которые обращаются к врачу с острым инфарктом миокарда и не знают, какой у них уровень холестерина. Практика показывает, что у многих он в два-три раза выше нормы. Уровень холестерина, согласно современным требованиям, должен быть намного ниже, особенно при наличии других факторов — кто-то из членов семьи болел, высокое кровяное давление, диабет, курение, особенно у мужчин после 50 лет — почти у каждого в Латвии слишком высокий уровень холестерина, и после 40 лет определенно необходимо начать принимать лекарства, считает Латковскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)
На рабочем месте в Восточной больнице мертвым найден сотрудник (ДОПОЛНЕНО)

«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся
«В 1941-м к депортируемым приходили двое русских и один латыш — прогрессивный»: Херманис разошелся (1)

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic
Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic

Дело даже не в деньгах, а в отношении! Психотерапевт поставил диагноз airBaltic (2)

Важно 11:35

Важно 2 комментариев

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Мы не обязаны радоваться каждому приезжему: Петерис Шмидре о мигрантах (2)

Важно 11:28

Важно 2 комментариев

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Долгов стало больше: опубликованы данные о доходах министра экономики (2)

Новости Латвии 11:26

Новости Латвии 2 комментариев

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Axios: Иран предложил США открыть Ормуз и завершить войну (2)

Мир 11:22

Мир 2 комментариев

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Из-за цен на отопление предлагают распустить Рижскую думу: СМИ (2)

Новости Латвии 11:21

Новости Латвии 2 комментариев

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Дети помешались на идеальной коже: появился новый тревожный термин (2)

Всюду жизнь 11:19

Всюду жизнь 2 комментариев

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина Караваджо «Поцелуй Иуды» перевезена из Украины в Литву под усиленной охраной (2)

Важно 11:17

Важно 2 комментариев

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

