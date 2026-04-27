По данным программы Латвийского телевидения "de facto", около 200 иностранцев инвестировали более 10 миллионов евро в акционерный капитал этих компаний. В таких случаях средства часто не используются для реальной экономической деятельности, а перенаправляются организаторам схемы или перемещаются по кругу между связанными лицами.

Иностранцы могут получить вид на жительство в Латвии, инвестировав 50 или 100 тысяч евро в основной капитал предприятия. В прошлом году эта программа привлекла почти шесть миллионов евро.

341 человек - инвесторы и члены их семей - получили ВНЖ в Латвии по этой процедуре. Однако государство не проводит систематической оценки реального вклада этих компаний - например, оборота, количества сотрудников или фактической экономической деятельности.

Управление по делам гражданства и миграции сообщает о росте интереса к этой программе.

В прошлом году было подано 109 заявок - это более чем в пять раз больше по сравнению с 2021 годом, когда было получено 20 заявок. При этом положительное решение было принято лишь примерно в трети случаев.

Программа проверила несколько компаний, привлекших иностранных инвесторов для получения вида на жительство. Одна из них - компания "L Hotels", основанная полтора года назад, девять инвесторов которой в прошлом году подали заявки на получение ВНЖ.

В состав акционеров компании входят 30 человек из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Вануату и других стран.

Большинство инвестировали по 100 тысяч евро каждый, но этим инвесторам были предоставлены акции категории "B", которые, согласно уставу, не дают права голоса.

Представитель "L Hotels" рассказал о проектах в Португалии, где находится головной офис компании. На вопрос, почему нет информации о деятельности в Латвии, он ответил, что компания работает в Португалии уже девять лет и имеет портфель в 200 миллионов евро.

