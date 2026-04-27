Думаете, это россияне? Активизировался интерес к ВНЖ в Латвии (1)

© LETA 27 апреля, 2026 10:07

Важно 1 комментариев

Служба финансовой разведки выявила более 20 зарегистрированных в Латвии компаний, которые использовались в фиктивных инвестиционных схемах для получения видов на жительство (ВНЖ).

По данным программы Латвийского телевидения "de facto", около 200 иностранцев инвестировали более 10 миллионов евро в акционерный капитал этих компаний. В таких случаях средства часто не используются для реальной экономической деятельности, а перенаправляются организаторам схемы или перемещаются по кругу между связанными лицами.

Иностранцы могут получить вид на жительство в Латвии, инвестировав 50 или 100 тысяч евро в основной капитал предприятия. В прошлом году эта программа привлекла почти шесть миллионов евро.

341 человек - инвесторы и члены их семей - получили ВНЖ в Латвии по этой процедуре. Однако государство не проводит систематической оценки реального вклада этих компаний - например, оборота, количества сотрудников или фактической экономической деятельности.

Управление по делам гражданства и миграции сообщает о росте интереса к этой программе.

В прошлом году было подано 109 заявок - это более чем в пять раз больше по сравнению с 2021 годом, когда было получено 20 заявок. При этом положительное решение было принято лишь примерно в трети случаев.

Программа проверила несколько компаний, привлекших иностранных инвесторов для получения вида на жительство. Одна из них - компания "L Hotels", основанная полтора года назад, девять инвесторов которой в прошлом году подали заявки на получение ВНЖ.

В состав акционеров компании входят 30 человек из Индии, Афганистана, Пакистана, Турции, Чили, Малави, Сирии, Вануату и других стран.

Большинство инвестировали по 100 тысяч евро каждый, но этим инвесторам были предоставлены акции категории "B", которые, согласно уставу, не дают права голоса.

Представитель "L Hotels" рассказал о проектах в Португалии, где находится головной офис компании. На вопрос, почему нет информации о деятельности в Латвии, он ответил, что компания работает в Португалии уже девять лет и имеет портфель в 200 миллионов евро.

(Lsm.lv)

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Психотерапевт и преподаватель RSU Айвис Домбровскис на своей странице в Facebook поделился размышлениями о том, как компания airBaltic относится к народу Латвии.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Жители страны не обязаны радоваться каждому приезжему, если для этого нет веских оснований, об этом высказался Петерис Шмидре, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций, в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Министр экономики Виктор Валайнис в прошлом году получил от Государственной канцелярии вознаграждение в размере 115 252 евро, что на 2,4% больше, чем годом ранее, следует из опубликованной на сайте Службы государственных доходов декларации должностного лица.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Иран предложил США открыть Ормузский пролив и завершить войну, отложив переговоры о ядерной программе Тегерана на более поздний срок, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

Опубликованная на этой неделе ревизия Госконтроля подтверждает то, что передача "Ничего личного" расследовала уже несколько лет назад. Рига до сих пор не в полной мере использует более дешевое тепло, вырабатываемое тепловыми электростанциями "Latvenergo" при производстве электроэнергии.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

красоты фиксируют новую волну: восьми- и десяти­летние покупают сыворотки с коллагеном, кислотные пилинги и кремы с ретинолом, предназначенные для взрослой кожи.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

Картина «Взятие Христа под стражу», приписываемая итальянскому художнику эпохи барокко Караваджо, доставлена в Литву из Украины под охраной.

