К нему поступило заявление, автор которого утверждал, будто на LSM, особенно на 1-м канале Латвийского радио в новостях регулярно слышны систематические несоответствия нормам произношения литературного латышского языка. В качестве примеров заявитель отметил необоснованно, на его взгляд, смягчённые согласные, неправильные ударения и долготу гласных, а также влияние фонетики русского языка.

Оценив содержание заявления в соответствии с профессиональными принципами, установленными в редакционных методических указаниях LSM, омбудсмен пришёл к выводу, что в языке, использованном в программах новостей LR1, не выявлено доказательств сознательного ухудшения государственного языка, а также нет доказательств систематического несоблюдения норм латышского литературного языка, в том числе несоответствующего произношения.

При этом омбудсмен наблюдал отдельные недочёты произношения в новостных программах, поскольку на использование языка могут влиять диалекты, особенности произношения и родной язык говорящих. Тем не менее этого недостаточно, чтобы делать обобщающие выводы о проблеме качества языка в целом.

По оценке омбудсмена, наиболее существенный принцип правильного произношения (орфоэпии) состоит в том, что произношение не должно создавать семантических двусмысленностей по поводу сказанного в речи или способствовать таким двусмысленностям.