На Латвийское радио пожаловались, что оно не соблюдает языковые нормы; омбудсмен вступился (1)

В новостных трансляциях 1-й программы Латвийского радио (LR1) не выявлено сознательного ухудшения государственного языка - к такому выводу пришёл омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмунд Апсалонс.

К нему поступило заявление, автор которого утверждал, будто на LSM, особенно на 1-м канале Латвийского радио в новостях регулярно слышны систематические несоответствия нормам произношения литературного латышского языка. В качестве примеров заявитель отметил необоснованно, на его взгляд, смягчённые согласные, неправильные ударения и долготу гласных, а также влияние фонетики русского языка.

Оценив содержание заявления в соответствии с профессиональными принципами, установленными в редакционных методических указаниях LSM, омбудсмен пришёл к выводу, что в языке, использованном в программах новостей LR1, не выявлено доказательств сознательного ухудшения государственного языка, а также нет доказательств систематического несоблюдения норм латышского литературного языка, в том числе несоответствующего произношения.

При этом омбудсмен наблюдал отдельные недочёты произношения в новостных программах, поскольку на использование языка могут влиять диалекты, особенности произношения и родной язык говорящих. Тем не менее этого недостаточно, чтобы делать обобщающие выводы о проблеме качества языка в целом.

По оценке омбудсмена, наиболее существенный принцип правильного произношения (орфоэпии) состоит в том, что произношение не должно создавать семантических двусмысленностей по поводу сказанного в речи или способствовать таким двусмысленностям.

«Новояз во всей красе» или новый мем? Народ развеселил термин «модальный фильтр»

«Такие ситуации не должны повторяться!» Водитель автобуса снова обидел ребёнка

«Мелочь. а приятно»: на надпись «Москва» на Привокзальной площади поставили вазон с цветами (ФОТО) (3)

Как подсказывает нам ИИ, модальный фильтр - это любая мера, ограничивающая проезд определённых видов транспорта. Вроде бы ничего такого уж комического в этом термине нет, но... 

Об этом агентству LETA сообщил представитель предприятия Том Рутковскис.

Прошла неделя с момента прошлой публикации на ту же тему, и теперь мы снова сталкиваемся с похожей ситуацией.

Несколько лет назад со здания Центрального вокзала была демонтирована надпись на русском языке "Вокзал". Как оказалось, на площади перед торговым центром Origo имеется ещё одна надпись - "Москва". Она представляет собой элемент декоративного объекта в форме круга, вдоль контура которого установлены также надписи, обозначающие названия других городов - в частности, там присутствуют "Берлин" и "Рим".

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

