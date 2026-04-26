Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

© LETA 26 апреля, 2026 13:56

Важно 0 комментариев

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Большинство вызовов - из Риги и окрестностей: всего девять. Ещё два вызова было в Латгалии, один - в Земгале и пять - в Видземе. 

В основном спасатели убирали сломанные деревья с проезжей части улиц и дорог. Было также несколько случаев, когда были демонтированы металлические пластины, сорванные ветром со здания, укреплён дорожный знак, представлявший опасность для пешеходов, а также закреплён рекламный баннер, оторвавшийся от фасада здания.

Максимальная скорость ветра зафиксирована в Вентспилсе - 23 м/с. Сильный ветер наблюдался также в Колке - 19 м/с, в Мерсрагсе, Павилосте и Айнажи - 17 м/с, в Лиепае - 16 м/с.

В столице скорость ветра при порывах достигала 17-18 м/с, на востоке Латвии - 15-16 м/с.

По наблюдениям агентства LETA, местами в Земгале утром в воскресенье была метель, но снег вскоре растаял. Замечен снег и на метеостанциях в Алуксне, Бауске, Елгаве, Колке, Стенде и Вентспилсе.

