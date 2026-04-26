Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены

По мнению Херманиса, нынешняя политическая система основана на выживании, а не на смелых решениях. Политики избегают непопулярных реформ, потому что те могут лишить их шансов быть переизбранными. Именно по этой причине, считает режиссёр, в Латвии годами и не было существенных перемен.

Херманис подчёркивает, что классическим политиком себя не видит и не стремится им стать - скорее, он видит себя как посредника, представителя тех людей, кто считает, что прежний курс продолжать больше нельзя. Его цель - продвигать перемены и быть гарантом их осуществления.

При этом Херманис признал, что опыт в политике его разочаровал. После нескольких месяцев в этой среде у него возникло впечатление, что другим политикам трудно доверять. Это повлияло на его подход: он больше полагается на свою команду и экспертов, разрабатывающих конкретные предложения.

"Случай с Армандсом Броксом это показал. Я стал бояться, что меня "кинут". За эти пять месяцев в политике я понял, что по-настоящему там доверять никому нельзя", - приводит он пример.

Согласно прогнозу Херманиса, предполагаемые реформы лёгкими не будут. Они могут вызвать резкое сопротивление и протесты общественности, особенно со стороны тех, кого перемены коснутся сильнее всего. Эти протесты он сравнивает с "гусиной войной" из латышской народной сказки. Наряду с этим, он прогнозирует обострение политических конфликтов и поляризацию в обществе.

"Там будет основательный переполох, у меня будут все руки в крови, это будут болезненные реформы для одной, меньшей, части общества. Другие обрадуются. На Домской площади снова будут непрерывные демонстрации чиновников и их друзей. Будет такая "гусиная война", ни один политик этого не выдержит. А я выдержу. Потому что меня не интересует переизбрание", - так это будет выглядеть, предполагает режиссёр.

Тем не менее Херманис настаивает на том, что он готов к такой напряжённости, поскольку его целью является не политическая карьера и не переизбрание, а результат. Именно эта независимость, считает он, позволяет принимать решения, которых другие избегают.