Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 26. Апреля Завтра: Alina, Rusins, Sandris
Доступность

Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены

TV24 26 апреля, 2026 13:11

Важно 0 комментариев

LETA

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

По мнению Херманиса, нынешняя политическая система основана на выживании, а не на смелых решениях. Политики избегают непопулярных реформ, потому что те могут лишить их шансов быть переизбранными. Именно по этой причине, считает режиссёр, в Латвии годами и не было существенных перемен.

Херманис подчёркивает, что классическим политиком себя не видит и не стремится им стать - скорее, он видит себя как посредника, представителя тех людей, кто считает, что прежний курс продолжать больше нельзя. Его цель - продвигать перемены и быть гарантом их осуществления.

При этом Херманис признал, что опыт в политике его разочаровал. После нескольких месяцев в этой среде у него возникло впечатление, что другим политикам трудно доверять. Это повлияло на его подход: он больше полагается на свою команду и экспертов, разрабатывающих конкретные предложения. 

"Случай с Армандсом Броксом это показал. Я стал бояться, что меня "кинут". За эти пять месяцев в политике я понял, что по-настоящему там доверять никому нельзя", - приводит он пример.

Согласно прогнозу Херманиса, предполагаемые реформы лёгкими не будут. Они могут вызвать резкое сопротивление и протесты общественности, особенно со стороны тех, кого перемены коснутся сильнее всего. Эти протесты он сравнивает с "гусиной войной" из латышской народной сказки. Наряду с этим, он прогнозирует обострение политических конфликтов и поляризацию в обществе.

"Там будет основательный переполох, у меня будут все руки в крови, это будут болезненные реформы для одной, меньшей, части общества. Другие обрадуются. На Домской площади снова будут непрерывные демонстрации чиновников и их друзей. Будет такая "гусиная война", ни один политик этого не выдержит. А я выдержу. Потому что меня не интересует переизбрание", - так это будет выглядеть, предполагает режиссёр.

Тем не менее Херманис настаивает на том, что он готов к такой напряжённости, поскольку его целью является не политическая карьера и не переизбрание, а результат. Именно эта независимость, считает он, позволяет принимать решения, которых другие избегают.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, стрелок задержан
Важно

Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, стрелок задержан (1)

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах
Важно

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах (2)

Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась
Важно

Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

Важно 13:56

Важно 0 комментариев

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Читать
Загрузка

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Важно 13:37

Важно 0 комментариев

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Читать

Минэкономики переедет; на это планируется потратить 80 тысяч евро

Важно 12:25

Важно 0 комментариев

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Читать

Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению

Важно 11:56

Важно 0 комментариев

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

Читать

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Азербайджане

Важно 11:36

Важно 0 комментариев

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

Читать

Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом»

Важно 11:22

Важно 0 комментариев

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

Читать