Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась (2)

Редакция PRESS 26 апреля, 2026 10:12

Важно 2 комментариев

Scapix/Scott Griessel

О долгих очередях к врачу знают наверняка все жители Латвии, кроме разве что тех, кто к врачам вообще не ходит. Не стоило бы и касаться этого вопроса лишний раз, если бы в соцсети не начали обсуждать такое явление, как "очередь второго порядка", или очередь, чтобы стать в очередь.

"Сегодня я узнала, что такое очередь на очередь. Записалась на обследование, для которого ещё не открыта квота. Когда откроют, позвонят. Спрашиваю: а что, если я в тот момент не смогу поднять (чужой номер)? А ничего. Будут звонить следующему, а меня снова поставят в конец очереди. Спасибо, Абу Мери, это увлекательно!" - пишет Элита, которая в результате записалась в другую поликлинику.

Пост датирован 21 апреля, квоты обычно открываются в начале года. Странно, но не удивительно: кажется, уже никакой абсурд не станет сюрпризом. Вот и комментаторы отвечают Элите, что такие очереди существуют уже давно. Единственное, что их поражает, так это то, что она столкнулась с ними лишь сейчас.

- Есть ещё третья очередь - ожидающих, которые надеются, что кто-то откажется от визита и ожидающий попадёт на визит быстрее, чем удалось записаться.

- Это уже давно, многие уходят, дожидаясь очереди на очередь!

-Это способствует самолечению и экономии. У меня сильно покраснел глаз. Записалась на запись к окулисту (3 нед.). За это время само прошло. Но это, конечно, подходит для лёгких случаев.

- В прошлом году я так ждала глазного врача для мелкого... Если пропустишь звонок, жди следующего свободного места в очереди и звонка, на который, будем надеяться, сможешь ответить.

- У меня так было, я не успела снять трубку моментально. Перезвонила через 5 минут, когда увидела. Всё, поздно, очередь уже отдали другому. Говорят, такие правила. Как понимаю, меня поставили в конец очереди, снова жди много месяцев. Меня наказали. За что? За то, что не сняла трубку сразу, а через 5 минут. Это издевательство.

- Такая обычная практика как SMS, больше не существует? Прислать информацию - ваша очередь пришла???

- А у меня работа, где я, как правило, снять трубку не могу. Перезваниваю, но в данном случае, видимо, это не считается.

- В Валмиере даже очереди на очередь нет. Говорят, что нет записи, и всё.

- Соглашусь - одна очередь, одна бесконечность, разговора не дождаться, скорее пешком сходить в этот колл-центр, пишешь - ответа нет. И что делать? Доступность заблокирована уже изначально.

- Не только министр здоровья виноват в том, что в Латвии самый низкий процент бюджета на здравоохранение. Вопрос к Ашераденсу и Силине. Если государство оплачивает меньше половины нужного, организация очереди и цифровизация ничего не меняют.

- Точно. Впрочем, надо сказать, что я стою в очереди на очередь к своему кардиологу. Причём за деньги, и немалые. Я вообще этого не понимаю: 10 лет назад людей было больше, пациентов больше, не перемёрли ещё. Но таких очередей не было, хотя аппаратуры стало больше, специалистов примерно столько же. Как можно ТАК испоганить систему? 

- Это очень странное отношение, потому что понятно, что очереди большие, тот, кто контролирует очередь, должен понимать, что стоящие в очереди не лежат и не приклеены к телефону.

- А почему спасибо только "текущему" министру? Можно ведь сказать "спасибо", например, и предыдущему. Кажется, из "Обиженного списка" был.

 

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

