Площадь у старой церкви Св. Гертруды хотят переделать почти за миллион; многие рижане против

tv3.lv 26 апреля, 2026 10:37

В центре Риги планируются перемены на площади вокруг старой церкви Св. Гертруды - часть площади хотят сделать пешеходной, но этот проект вызвал большие споры, о чём сообщает портал TV3 Ziņas.

Проектом предусмотрено восстановить покрытие на участке ул. Гертрудес от ул. Бривибас до ул. Сколас, включая также площадь, часть которой, напротив входа в церковь, должна стать пешеходной зоной. Общее финансирование проекта - 900 тысяч евро.

"Зона, закрытая для автотранспорта, это именно площадка, симметрично расположенная напротив входа в церковь, те предприниматели или жители, кто проживает на этом участке от ул. Бривибас до этой закрытой зоны, там смогут подъехать ко всем подворотням. Закрытая зона начинается с последней подворотни. Там можно будет сделать поворот направо, заехать с ул. Бривибас, выпустить людей или сделать что-то ещё, либо заехать в подворотню, развернуться и выехать по ул. Бривибас", - поясняет председатель комитета по делам сообщения и транспорта Рижской думы Марта Котелло.

Это означает, что движение будет ограничено и изменятся его направления: заехать на круг можно будет лишь с ул. Базницас и Сколас. В то же время предпринимателей волнуют не только эти изменения, но и сам процесс строительных работ.

"Я вполне понимаю, что у предпринимателей сейчас такое самое тяжёлое ощущение, сейчас мы тоже стоим на том месте, где терраса, где расставлены столики, просто предприниматели не знают, что именно будет происходить летом, в какой момент начнут копать, в какой момент будет пыль, закроется движение. Надо просто ждать строителя, надо в самом деле очень умело общаться со всеми местными, которые здесь находятся, и местными, и предпринимателями", - говорит Котелло.

Идею проекта поддерживает и ландшафтный архитектор Хелена Гутмане - она считает, что от такой перестройки выиграют все рижане: "Думаю, что предприниматели довольно эмоциональны, им кажется, что всё прекратится, там очень много стоянок не было, машины оставляли где-то ещё. Площадь без машин перед церковью - это очень большое приобретение для города, когда она появится, оборот увеличится и среда улучшится. Сад вокруг церкви или перед нею - намного ближе к её сути, чем машины".

Тем временем о проекте возник спор, причём против него возражает заместитель Марты Котелло - Ансис Пуполс, который призывает приостановить проект, поскольку предприниматели опасаются по поводу доступа и возможного падения числа клиентов.

В соцсетях также весьма резко, не особо стесняясь в выражениях, критикуют как саму Марту Котелло, так и всю партию "Прогрессивных", которую она представляет. Пишут, что проект необходимо остановить и прекратить губить Ригу, задают вопросы, как обстоят дела с променадом Мукусалас, и вообще всячески высказывают своё возмущение.

 

Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась
Что такое «очередь на очередь»? Как пациентка ждала записи к врачу и не дождалась (1)

Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах
Вопрос, в котором политики сохраняют осторожность: Бен Латковскис — о пенсиях и выборах (2)

Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, стрелок задержан
Стрельба на мероприятии с участием Трампа: президент США эвакуирован, стрелок задержан (1)

Всего 17 вызовов из-за бури и снег в отдельных районах: что принёс циклон, которым так пугали

За прошедшие сутки в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступило всего 17 вызовов в связи с разрушениями из-за сильного ветра. 

Стендзениекс: «В Риге бомбоубежищ нет, есть только таблички!»

Депутат Рижской думы и специалист по рекламе Эрик Стендзениекс высказал это на телеканале TV24 в программе Preses klubs, основываясь на личном опыте.

Херманис боится, что его «кинут», и обещает «кровавые» перемены

В Латвии реформы годами откладываются не из-за нехватки знаний, а из-за политической воли - считает режиссёр и лидер партии "Мы меняем правила" Алвис Херманис. На телеканале TV24 в программе Kārtības rullis он заявил, что большинство необходимых перемен давно известны, но не осуществляются потому, что политики боятся потерять власть.

Минэкономики переедет; на это планируется потратить 80 тысяч евро

Об этом свидетельствует информация в системе электронных закупок (EIS).

Абу Мери: объединение Минблага и Минздрава поможет стареющему населению

Объединение обоих министерств глава Минздрава считает долгосрочным решением для удовлетворения потребностей стареющего общества и ухода за сложными пациентами. Об этом он заявил агентству LETA. 

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Азербайджане

В ходе важного первого визита на Южный Кавказ после начала полномасштабного вторжения РФ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в Азербайджане. Дипломатические трехсторонние переговоры с участием США зашли в тупик в течение последних недель.

Джихадисты начали штурм столицы Мали, оборонямой российским «Африканским корпусом»

В столице Мали, Бамако, слышны взрывы и звуки перестрелки. Вооруженные джихадистские группировки, по всей видимости, начали скоординированные атаки по всей стране.

