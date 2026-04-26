"Хотя этот вопрос не был центральным в политическом пространстве Латвии, у него есть все шансы стать таковым. Вопросы, в которых фигурируют конкретные и осязаемые финансовые интересы, для избирателей всегда исключительно важны", - вполне резонно предполагает он.

Сначала за возможность для всех жителей Латвии распоряжаться судьбой своих взносов второго пенсионного уровня выступила "Латвия на первом месте", теперь об этом заговорили СЗК и Нацобъединение. Впрочем, пока что очень осторожно: допускается возможность снимать эти деньги со счёта лишь в исключительных случаях, например, для лечения.

Латковскис объясняет, какова причина этой осторожности: "С тех пор как этот вопрос попал в повестку дня латвийской политики, наблюдаются явные попытки дискредитировать его сторонников. Фокус сдвигается на чисто психологический выбор: в чьём лагере ты? Вместе с разумными, дисциплинированными, сознательными или легкомысленными, любителями потратить и не думающих о будущем?"

Депутат от "Нового единства" Анда Чакша вообще высказалась следующим образом: "Мы рискуем, что при недостаточной финансовой грамотности это может быть очень критично для людей, которые израсходуют эти средства, - они им понадобятся впоследствии". То есть - нельзя сразу давать людям много денег: ещё пропьют, чего доброго.

Эту точку зрения автор не поддерживает - он считает, что вопрос нужно "вернуть в поле нормальной политической дискуссии, причём говорить не абстракциями, насколько это правильно или неправильно, а максимально по-деловому. Конкретно и приземлённо - сколько евро это даст или не даст конкретному человеку. Каковы конкретные факторы риска, а не абстракции о недостаточной финансовой грамотности".

Далее автор заводит речь о том, что латвийская пенсионная система не вполне справедлива по отношению к сегодняшним пенсионерам, причём она изначально такой создавалась - это признала даже руководитель управления страхования и надзора за пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.

Почему же об этом почти не говорят политики? Латковскис предполагает: "Дискуссии об изменениях пенсионной системы в Латвии не востребованы политически. В Латвии всё же господствует принцип - каждый сам кузнец своего счастья. Уровень взаимной солидарности низок. Если тебе тяжело, ты сам виноват. Если маленькая пенсия - значит, такую заработал". Политики же и кандидаты в депутаты при нынешней пенсионной системе ничего не теряют. Вот и не хотят ничего менять.

Кроме того, латвийские политические партии преимущественно позиционируют себя как правоконсервативные, среди них не принято особо защищать самых слабых. А как же "Латвия на первом месте?" По мнению автора, "это партия, которая не скрывает своей политической позиции: чем вокруг хуже, тем нам лучше. Для нас в первую очередь важно получить как можно больше голосов на выборах, поэтому давайте активизироваться везде, где можно разжигать отвращение к существующей власти".

Единственная партия левой ориентации - "Прогрессивные" - позиционирует себя как "умная и разумная", поэтому, согласно рассуждениям автора, она не может в этом вопросе стать на сторону "Латвии на первом месте". Вот и нет политического представительства у тех, кто получает маленькую пенсию. Так как они в основном относятся к партии "всё плохо", то скорее всего они проголосуют за какую-либо из популистских партий.

"Правда, у политических сил на сей раз есть отличная волшебная палочка, чтобы моментально высветить этот вопрос. Эта позиция гласит: вопрос нельзя рассматривать в предвыборной атмосфере. После выборов - пожалуйста, тогда и поговорим.

Есть только один маленький нюанс: использование этой волшебной палочки фактически означает: мы против возможности снять эти деньги [накопления второго пенсионного уровня - Ред.], но если этот вопрос всё же станет одним из центральных, такая позиция может дорого обойтись", - приходит к выводу автор.