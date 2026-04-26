Крик души многодетной мамы: «Хочу родительские чаты запретить по закону!»

Бесконечные обсуждения каждого вопроса явно достали Зане - маму четверых детей, которая опубликовала вот такой твит на платформе "Х".

"Могли бы мы ЗАКОННО запретить все родительские чаты в школах/детсадах?! С каких пор классный руководитель не в состоянии принять решение об экскурсиях, походах, толоках и т.д.?

Зачем нужны эти родительские дискуссии о сборе средств для педагогов, деньгах класса, поздравлении детей в учебном заведении и т.д.? Двухдневные дискуссии между родителями о маршруте похода? Подарки школьникам в классе дороже 10 евро? Деньги класса - около 300 евро в год и потом публичное осрамление родителей перед другими родителями класса за вовремя не уплаченный взнос? Оооо, про выпускные даже начинать не буду... Тааак бесят родительские чаты!

У меня 4 детей. Может быть, для меня просто всего этого слишком много. Свои и чужие переживания, которые я принимаю слишком близко к сердцу.

Мы можем договориться - учебные заведения предназначены для того, чтобы дети получали образование?! И учительницы МОГЛИ и ДЕЛЕГИРОВАЛИ учебный процесс? Всё! Остальное давайте оставим на усмотрение каждой семьи. БЕЗ родительских чатов".

А что думает народ? Ну вот, например:

- В родительских чатах надо, не стесняясь, зарубать все тупые идеи ещё на корню. ИБО есть целая толпа родителей, которым эти идеи вовсе не симпатичны, НО, если верх берут гиперактивные идиоты, то они начинают командовать парадом. Поэтому достаточно одному возразить психическим идеям, и многие соглашаются, потому что не хотят быть первыми.

- Давай угадаю: ты ЭТО сказала в чате класса, тебя выкинули и теперь все решения принимают без тебя, в конце концов присылая счёт? Да, я тоже был бы зол.

- Я учительница. Знаю, что у родителей есть чат, не более того. По экскурсиям по большому счёту решаю я, поговорив с детьми (6-й класс). Впрочем, у родителей в э-классе переспрашиваю, 95% соглашаются. Фонда класса нет. Подарки к Рождеству попросила не дарить, родители уважили.

- Я удалилась из всех родительских чатов в "Вацапе" в тот же самый день, когда меня туда добавили. Если от меня что-то нужно, учительнице можно мне звонить (конечно, в рабочее время).

- Если запретить ЗАКОННО, то как учителям с родителями оперативно держать связь - через Latvijas Vēstnesis? Если серьёзно, у меня есть чат родителей кружка. Там нет долгих дискуссий. Но если кто-то его покинет, я понимаю это так, что родителя не интересует быть в курсе дальнейшего. Тогда и не навязываюсь.

- Такие родительские чаты существуют, потому что это самодеятельность родителей. Учителям дошкольных образовательных учреждений ЗАПРЕЩЕНО собирать деньги, организовывать такие мероприятия и т.д. Это должна быть инициатива родителей, вот каждый и проявляет себя, как умеет.

- Ей-богу, что за проблема... Надеюсь, настоящих проблем у вас не случится!

- Ты подожди, когда начнут поездки на выпускной обсуждать и собирать денежки с родителей, начиная с 500 евро.

- Не могут принять решение потому, что некоторые отбитые на голову родители жаловались, что образование, в данном случае экскурсии, не бесплатное. В ЗАКОНЕ ЖЕ НАПИСАНО! Вот пожалуйста, милые родители, давайте скажем этим дуракам "спасибо" и организуем всё сами.

- Могу лишь присоединиться ко мнению. Поэтому чат садика начала игнорировать и деньги в фонд не плачу. В школьном чате я на грани выхода.

- Что это за бред? Какие деньги фонда? Какие подарки? У нас в чате только учительница пишет. Никогда не требовалось нести деньги и т.д. Но в маленьком городе, видимо, всё более нормально.

- Присоединяюсь. Из глубины сердца. Наряду со всем этим есть ещё чаты музыкальных школ, художественных школ, балетных школ, спортивных кружков и чаты "без учителей".

- 3 ребёнка, 0 чатов. Просто сообщи, что не хочешь участвовать, и отпишись/хаблокируй.

- В основе всего - современные мамочки, которые не работают, их содержит муж. Вот им и кажется, что у всех есть время обсуждать каждую х*ню с 1000 сообщений в "Вацапе" и что деньги растут на деревьях.

- Это не современные. Это традиционные. Современные как раз работают. По моему опыту эти традиционные мамы спасают экскурсии, сопровождая их, посещения бассейна, когда едут с детьми во 2-м классе и высушивают девочкам длинные косы. Сварливость не всегда связана с отсутствием работы.

- Ух! У меня любимой была 2-дневная эпопея о том, какие конфеты положим в рождественский подарок. Но тут у меня плохие новости, Зане! Те времена закончились: активные мамы хотят своему малышу самого лучшего, поэтому учительницы не знают лучше. У меня, правда, есть предложение, чтобы в чатах были только папы!

- Насколько же повезло моим родителям, что в 90-е такого бреда не было. Изредка какое-нибудь родительское собрание, где всё рассказывали, скидывались на экскурсию и всё. Теперь удобства сделали величайшим неудобством.

- Отпишись от них. Нет чата - никто и не срамит. Наверняка ты не одна такая в этих чатах. Как почитаю чужие отзывы о том, какую хрень несут в чатах классов и многоквартирных домов, так даже вступать туда не собираюсь.

- Где вы такие сумасшедшие коллективы/чаты находите? У меня двое детей уже почти выросли, и никаких проблем в чатах.

- Всё это можно решить просто: в первый же день скажи учительнице, что в любом голосовании согласишься с 1) мнением учительницы, 2) большинством родителей. И всё. Тебя оставят в покое.

- Нам воспитательница оставила только функцию сообщений от администратора. Родители только лайки ставить могут. И супер!

- Думаю, что тут может помочь только референдум!!!

- Противны ноющие родители, одному слишком дорого, другому конфеты не такие. Вечно какая-то клуша не в состоянии держать рот на замке и должна говорить всякие глупости. Это всё доводит до кретинизма и бесит. Надо легко принимать решения без долгих дискуссий. Да/нет. Точка. Кто хочет поговорить, пусть идёт к психологу.

- Я как учительница не состою ни в одном родительском чате и не собираюсь. Общение с родителями - только через э-класс, при необходимости - по телефону.