Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

В конференции участвовал командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс. Он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

По данным LTV, участие украинской стороны важно для формирования Балтийской линии обороны, внедрения тактики использования дронов и интеграции беспилотников в боевые операции.

Пуданс признал, что Украине непросто отрывать людей от фронта. Но, по его словам, украинские специалисты готовы приезжать в Латвию, помогать пересматривать боевые планы, предлагать решения и делать латвийскую оборону сильнее.

Ранее сообщалось, что на дискуссии Киевского форума безопасности международные эксперты по политике и безопасности анализировали развитие российской агрессии против Украины и ее влияние на европейскую и глобальную безопасность.

В центре обсуждения были долгосрочная поддержка Украины, укрепление устойчивости общества и сохранение политической воли в условиях затяжной войны.

Главные новости

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

