Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

В конференции участвовал командующий Национальными вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспар Пуданс. Он встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

По данным LTV, участие украинской стороны важно для формирования Балтийской линии обороны, внедрения тактики использования дронов и интеграции беспилотников в боевые операции.

Пуданс признал, что Украине непросто отрывать людей от фронта. Но, по его словам, украинские специалисты готовы приезжать в Латвию, помогать пересматривать боевые планы, предлагать решения и делать латвийскую оборону сильнее.

Ранее сообщалось, что на дискуссии Киевского форума безопасности международные эксперты по политике и безопасности анализировали развитие российской агрессии против Украины и ее влияние на европейскую и глобальную безопасность.

В центре обсуждения были долгосрочная поддержка Украины, укрепление устойчивости общества и сохранение политической воли в условиях затяжной войны.