«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 11:32

Важно 0 комментариев

LETA

Экономист, бывший многолетний член правления государственного акционерного общества «Латвийской железной дороги» Айварс Стракшас на портале pietiek.com прокомментировал ситуацию с выделением 30-миллионного кредита компании airBaltic под "двузначную" процентную ставку, отдавать который компания якобы может начать уже в мае.

"Вроде как на дворе не 1 апреля, и обманывать в остальные дни года — не очень хорошо. А обманывать, когда знаешь, что тебя обязательно поймают, — вообще не слишком умно.

Цитата: «Краткосрочный кредит в размере 30 миллионов евро национальной авиакомпании "airBaltic" выдан под процентную ставку, которая "соответствует рыночным условиям", — рассказал в передаче Delfi TV "Kāpēc" министр сообщения Атис Швинка (партия "Прогрессивные"). Конкретную ставку он назвать отказался, но признал, что это "двузначное число". Он отметил, что компания будет возвращать кредит частями, начиная с июня, или, если обстоятельства позволят, первую выплату "airBaltic" сможет сделать уже в конце мая. На вопрос, когда авиакомпания может стать прибыльной, он ответил, что это вопрос нескольких лет — года или двух».

Может ли «airBaltic» начать отдавать кредит уже в мае? Да, может — но только в том случае, если государство даст деньги, чтобы заменить один долг на другой, или вложит средства в уставный капитал. Иначе — ни малейшего шанса.

Даже без энергетического кризиса «airBaltic» не сможет дотянуть до выборов без дополнительных 60–80 миллионов евро вложений. С интересом и нетерпением жду дальнейших действий министра сообщения и всего правительства.

Дополнительное давление появится и на рынке аренды самолётов. Авиационного топлива не хватает, оно дорогое, и один из крупнейших арендаторов самолётов «airBaltic» — Lufthansa — до октября сокращает количество рейсов на 20 тысяч. Другие европейские компании тоже планируют летать меньше. Много самолётов останется на земле без спроса. Будем надеяться, что заключённые «airBaltic» договоры аренды не будут расторгнуты.

P.S. А может, вся эта ложь основана на предположении, что энергетический кризис усилится и затянется, и тогда всю вину можно будет свалить на Трампа?", - предполагает Стракшас.

Европейские туристы столкнулись с неожиданной проблемой — после хакерской атаки их личные данные оказались в открытом доступе.

Государственная пограничная охрана Латвии совместно с Государственной полицией Латвии за последние сутки задержали трёх перевозчиков нелегальных мигрантов в Аугшдаугавском крае, Краславском крае и Резекненском крае.

Имя Елены Пальчевской хорошо известно в сфере шоу-бизнеса. А с недавнего времени – еще и в мире литературы. Книги Елены («Найти его», «До свадьбы еще надо дойти», «Диета любви», «IT-любовь», «Дом», «Солнечное шоу», «Величие сапфирового лотоса, или Приключения Алены в стране Ом») – это истории, которые читаются взахлеб. В каждой из них нас встречают узнаваемые героини, близкие и понятные ситуации из жизни. И сердце мгновенно откликается.

Пожар в баре и ночном клубе "The Sinners" в Вецриге предположительно произошел из-за короткого замыкания, сообщили в Госполиции.

После поражения на выборах венгерского премьера Виктора Орбана, на протяжении многих лет блокировавшего санкционные решения против Москвы, России грозит значительное ужесточение ограничительных мер со стороны ЕС. Глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила после консультаций на саммите Евросоюзана Кипре в пятницу, 24 апреля, что лидеры европейских стран оказывают давление в пользу скорейшей подготовки 21-го санкционного пакета. По ее словам, это стало бы четким сигналом Москве о том, что ЕС не собирается сворачивать поддержку Украины.

4 мая в Риге обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

В ночном клубе "The Sinners" (Грешники) в Вецриге сегодня утром произошел пожар, охвативший 300 кв. м.

