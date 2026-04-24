«Швинка лжет, госкредит airBaltic может быть погашен только за счет другого госкредита»: Стракшас

"Вроде как на дворе не 1 апреля, и обманывать в остальные дни года — не очень хорошо. А обманывать, когда знаешь, что тебя обязательно поймают, — вообще не слишком умно.

Цитата: «Краткосрочный кредит в размере 30 миллионов евро национальной авиакомпании "airBaltic" выдан под процентную ставку, которая "соответствует рыночным условиям", — рассказал в передаче Delfi TV "Kāpēc" министр сообщения Атис Швинка (партия "Прогрессивные"). Конкретную ставку он назвать отказался, но признал, что это "двузначное число". Он отметил, что компания будет возвращать кредит частями, начиная с июня, или, если обстоятельства позволят, первую выплату "airBaltic" сможет сделать уже в конце мая. На вопрос, когда авиакомпания может стать прибыльной, он ответил, что это вопрос нескольких лет — года или двух».

Может ли «airBaltic» начать отдавать кредит уже в мае? Да, может — но только в том случае, если государство даст деньги, чтобы заменить один долг на другой, или вложит средства в уставный капитал. Иначе — ни малейшего шанса.

Даже без энергетического кризиса «airBaltic» не сможет дотянуть до выборов без дополнительных 60–80 миллионов евро вложений. С интересом и нетерпением жду дальнейших действий министра сообщения и всего правительства.

Дополнительное давление появится и на рынке аренды самолётов. Авиационного топлива не хватает, оно дорогое, и один из крупнейших арендаторов самолётов «airBaltic» — Lufthansa — до октября сокращает количество рейсов на 20 тысяч. Другие европейские компании тоже планируют летать меньше. Много самолётов останется на земле без спроса. Будем надеяться, что заключённые «airBaltic» договоры аренды не будут расторгнуты.

P.S. А может, вся эта ложь основана на предположении, что энергетический кризис усилится и затянется, и тогда всю вину можно будет свалить на Трампа?", - предполагает Стракшас.