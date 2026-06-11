Всего 5 нападений на 1000: латвийцам предстоит научиться жить с медведями

На портал manabalss.lv поданы две инициативы: одна - за, другая - против разрешения охоты на медведей. Правда, ни одна из них пока не набрала 10 000 голосов, что позволило бы передать их на рассмотрение в Сейм. Число медведей в Латвии в последние годы действительно выросло, подтверждает руководитель мониторинга популяции медведей в Латвийском государственном институте лесоведения "Silava" Гуна Баграде.

Если в начале 2000-х в Латвии насчитывалось менее десяти представителей этого вида, то в прошлом году на территории страны находилось как минимум 190 медведей.

"Раньше медведи в Латвию только забредали, теперь они здесь рождаются", - говорит директор департамента охраны природы Управления охраны природы Гита Строде. Медведь является частью местной фауны еще со времен ледникового периода.

"Поэтому менять нужно не поведение медведя, а наше отношение и действия", - говорит биолог. То, что с медведями можно успешно уживаться, доказывает пример Эстонии, где обитает около 1000 медведей, но за многие годы было зафиксировано всего пять-шесть нападений.

Недавно об одном из таких случаев сообщил некий велосипедист, однако свидетели не подтвердили рассказ мужчины, так как он был сильно пьян. Самая большая концентрация медведей наблюдается в Латгале и Видземе. Прошлой весной наибольшее количество медведей было зафиксировано в Вилькенской волости - не менее девяти. Семь медведей зафиксированы в Алойской волости, шесть - в Айнажской, по пять - в Лодской и Метриенской волостях. "В городе или населенном пункте медведи чаще всего оказываются во время своих перемещений или в поисках пищи, а не из-за желания напасть на людей", - поясняет Строде.