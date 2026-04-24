По словам Бранте, она пришла в магазин вместе с маленькой собакой. Женщина заказала у продавца спортивные напитки и ждала, пока он вернется.

В этот момент собака бесшумно испортила воздух. Бранте рассказала, что до этого не знала: у собак тоже бывают такие "тихие" сюрпризы, причем именно они оказываются самыми мощными.

Когда продавец вернулся, он начал спрашивать, будет ли она платить, но резко осекся. Бранте поняла, что запах уже дошел и до него. Ситуацию добило то, что собака тут же повторила номер.

«Концентрированно два "тихих" - ну, полная "формула смерти"», - рассказала Бранте.

По ее словам, в этот момент она увидела по глазам продавца, что он считает виновницей именно ее. Объяснять, что это сделала собака, было уже бесполезно: выглядело бы только хуже.

«С красными щеками я заплатила за товар и с новым статусом пердуньи покинула магазин», - вспомнила Иева.