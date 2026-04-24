Press.lv
Пт, 24. Апреля
«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 17:51

В Риге снова спорят о дорожных столбиках. На этот раз поводом стала не их установка, а расходы на обслуживание. Департамент городской среды и мобильности Рижской думы объявил новый конкурс на обслуживание дорожных ограждающих элементов.

В документах закупки указано, что на мытье столбиков планируется потратить 41 999 евро. Речь идет о 8000 элементах.

Один из пользователей X резко раскритиковал конкурс. По его словам, условия якобы прописаны под одного участника, который уже выполнял такие работы.

«Рижская дума объявила закупку на “мытье столбиков”. 8000 штук - 41 999 евро. Конкурс рассчитан ровно на одного претендента, который делает это до сих пор. Потому что требуется опыт мытья столбиков. Коррупция - визитка Рижской думы», - написал пользователь.

Рижская дума ответила, что требования связаны не с самим мытьем столбиков, а с безопасной работой на дорогах. В самоуправлении пояснили: претендент должен иметь опыт работы на дорогах и понимать, как используются дорожные знаки при организации движения.

В думе сослались на правила Кабинета министров №421 об оборудовании рабочих мест на дорогах. В них установлены требования к организации работ, безопасности и движению во время обслуживания дорожной инфраструктуры.

«Работы по содержанию столбиков - лишь одна часть общего комплекса работ по содержанию. Для обеспечения безопасности движения выполняется широкий круг задач, включая содержание дорожных знаков, обновление горизонтальной разметки и другие решения по улучшению организации движения», - заявили в Рижской думе.

Автор публикации с этим не согласился. Он утверждает, что в положении о закупке речь идет именно о мытье ограждающих элементов, а круг претендентов, по его мнению, искусственно сужен под конкретную компанию.

В комментариях пользователи тоже не сдерживались. Одни писали, что такую работу летом могли бы выполнять школьники. Другие иронизировали, что без специального опыта можно «испортить» столбик. Третьи спрашивали, не дешевле ли просто купить новые.

Ранее обслуживание таких элементов уже обходилось бюджету в десятки тысяч евро. В 2021 году общая сумма договора на содержание уличных ограждающих элементов составляла 39 000 евро, но мытье столбиков было только одной из позиций.

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

