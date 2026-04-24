Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Апреля Завтра: Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Доступность

Ринкевич: Чернобыль пробил советскую стену лжи

Редакция PRESS 24 апреля, 2026 16:14

Новости Латвии 0 комментариев

 

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Латвии Эдгар Ринкевич напомнил о тысячах жителей страны, которых отправили ликвидировать последствия катастрофы. Он заявил, что Чернобыль стал одним из событий, после которых советская система лжи уже не могла прежним образом скрывать правду.

Как сообщил специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Рейнис Гравитис, в пятницу Ринкевич выступил на мероприятии памяти жертв аварии в больнице Страдыня.

Президент сказал, что авария произошла во времена неведения, полуправды и лжи. Советская система не была готова к такой трагедии, и только через несколько дней появились первые скудные сообщения от официальных лиц.

По словам Ринкевича, последствия аварии, включая радиоактивное загрязнение, будут ощущаться в Украине и соседних странах еще десятилетия и столетия.

«Это момент, когда мы чтим память как тех, кто похоронен здесь, в Латвии, так и всех тех, кто погиб в результате аварии или умер после нее», - сказал Ринкевич.

Латвия, напомнил президент, непосредственно пострадала от аварии: более 6000 человек, включая медиков, инженеров, солдат и рабочих, были мобилизованы на ликвидацию последствий. Многие не знали, куда едут и на какой срок. По словам Ринкевича, половина этих людей не дожила до сегодняшнего дня: разные диагнозы и болезни привели их к ранней смерти.

Президент подчеркнул, что эта история не закончилась. Российская агрессия против Украины создает серьезную угрозу для ряда атомных электростанций. Во время войны были совершены прямые нападения и на Чернобыльскую, и на Запорожскую АЭС.

Ринкевич поблагодарил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и медиков, которые помогают им, а также выразил уверенность, что правительство и парламент прислушаются к ним и решат оставшиеся вопросы.

24. aprīlī Valsts prezidents @edgarsrinkevics piedalījās Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas upuru piemiņas pasākumā.

Aicinām iepazīties ar Valsts prezidenta uzrunu:
https://t.co/PswU1lS1gw
https://t.co/REL3JGKQEY
https://t.co/MZSC7BuI3j pic.twitter.com/lfHQYaJEHS

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)

Главные новости

Критиковали Силиню, но летали через VIP. Всплыли новые счета на оппозицию
Важно

«Макслу на хлеб не положишь!» Что ждет Центральный рынок и какие сегодня там цены?
Эксклюзив

«Коррупция — визитка Рижской думы». Скандалы вокруг столбиков не утихают
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дроны и окопы: Украина поможет укрепить Балтию

Важно 20:38

Важно 0 комментариев

Украина готова помочь в создании Балтийской линии обороны. Об этом говорили на международной конференции по безопасности в Киеве, сообщил выпуск "Panorāma" Латвийского телевидения.

Загрузка

Взрыв, 80 раненых и час на спасение: медики учились войне

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

 

 

На Латвию идёт снежная буря: обновлённый прогноз на выходные

Важно 19:43

Важно 0 комментариев

С воскресенья в Латвии ожидается похолодание, которое сохранится и на следующей неделе. Также в воскресенье синоптики прогнозируют бурю с сильным ветром и осадками.

Всего две недели без кофе меняют поведение ученые удивили результатом

Азбука здоровья 19:17

Азбука здоровья 0 комментариев

Отказаться от кофе всего на две недели — и эффект может оказаться неожиданным.

Пукнула собака, покраснела хозяйка: история Иевы Бранте

Важно 18:46

Важно 0 комментариев

Юрист Иева Бранте в программе "Dāmas ar Drāmu" рассказала, как однажды попала в неловкую ситуацию в спортивном магазине из-за своей собаки. Об этом пишет 1188.lv.

Курземское побережье против ветряков: активисты идут к Кабмину

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

 

 

Каждый третий в паре копит раздражение и не говорит об этом

Всюду жизнь 18:25

Всюду жизнь 0 комментариев

Отношения могут выглядеть спокойными — пока внутри накапливается совсем другое.

