Ринкевич: Чернобыль пробил советскую стену лжи

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС президент Латвии Эдгар Ринкевич напомнил о тысячах жителей страны, которых отправили ликвидировать последствия катастрофы. Он заявил, что Чернобыль стал одним из событий, после которых советская система лжи уже не могла прежним образом скрывать правду.

Как сообщил специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Рейнис Гравитис, в пятницу Ринкевич выступил на мероприятии памяти жертв аварии в больнице Страдыня.

Президент сказал, что авария произошла во времена неведения, полуправды и лжи. Советская система не была готова к такой трагедии, и только через несколько дней появились первые скудные сообщения от официальных лиц.

По словам Ринкевича, последствия аварии, включая радиоактивное загрязнение, будут ощущаться в Украине и соседних странах еще десятилетия и столетия.

«Это момент, когда мы чтим память как тех, кто похоронен здесь, в Латвии, так и всех тех, кто погиб в результате аварии или умер после нее», - сказал Ринкевич.

Латвия, напомнил президент, непосредственно пострадала от аварии: более 6000 человек, включая медиков, инженеров, солдат и рабочих, были мобилизованы на ликвидацию последствий. Многие не знали, куда едут и на какой срок. По словам Ринкевича, половина этих людей не дожила до сегодняшнего дня: разные диагнозы и болезни привели их к ранней смерти.

Президент подчеркнул, что эта история не закончилась. Российская агрессия против Украины создает серьезную угрозу для ряда атомных электростанций. Во время войны были совершены прямые нападения и на Чернобыльскую, и на Запорожскую АЭС.

Ринкевич поблагодарил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и медиков, которые помогают им, а также выразил уверенность, что правительство и парламент прислушаются к ним и решат оставшиеся вопросы.

24. aprīlī Valsts prezidents @edgarsrinkevics piedalījās Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas upuru piemiņas pasākumā.



— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) April 24, 2026