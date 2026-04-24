Авария перекрыла дорогу Бауска — Айзкраукле

По данным LVC, авария произошла в зоне строительных работ на региональной дороге Бауска - Айзкраукле (P87). Место происшествия находится перед мостом через реку Иецава.

Объехать закрытый участок можно по муниципальным дорогам.

Ранее LETA сообщала, что с 1 апреля в Бауском крае началась перестройка участка региональной дороги Бауска - Айзкраукле от Озолайне до Барбеле.

Работы выполняет SIA "CBS Igate". Договорная цена составляет 7,206 млн евро с НДС, финансирование идет из государственного бюджета. Строительный надзор обеспечивает SIA "ACM Projekts", автор проекта - SIA "ReālProjekts".